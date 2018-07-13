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В Воронежской области нашли пропавшую в Саратове глухонемую школьницу
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В Воронежской области нашли пропавшую в Саратове глухонемую школьницу 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
В Бутурлиновском районе нашли пропавшую в Саратовской области глухонемую 16-летнюю школьницу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Жительница саратовского Энгельса пропала без вести 22 мая. В этот день девочка ушла после первого урока из школы-интерната. По оперативной информации стало известно, что школьница может находиться в Бутурлиновке у родителей друга.
Действительно, школьницу нашли в одном из сел Бутурлиновского района 11 июля. В ближайшее время ее вернут законным представителям в Энгельс.
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