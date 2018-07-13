В Воронежской области нашли пропавшую в Саратове глухонемую школьницу

В Бутурлиновском районе нашли пропавшую в Саратовской области глухонемую 16-летнюю школьницу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жительница саратовского Энгельса пропала без вести 22 мая. В этот день девочка ушла после первого урока из школы-интерната. По оперативной информации стало известно, что школьница может находиться в Бутурлиновке у родителей друга.

Действительно, школьницу нашли в одном из сел Бутурлиновского района 11 июля. В ближайшее время ее вернут законным представителям в Энгельс.