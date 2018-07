В твиттере придумали мрачное объяснение любви черепашек-ниндзя к пицце

Кто из нас не любил культовый американский мультсериал 1987—1996 годов про черепашек-ниндзя, во главе с их наставником, крысой Сплинтером?

Недавно москвич по имени Алексей Кудяков сделал очень интересное предположение, почему главные герои мультфильма часто ели пиццу.

По его мнению, черепашки-ниндзя просто заедали свой стресс, который они постоянно испытывали из-за того, что им приходилось выполнять поручения большой канализационной крысы, а не заниматься теми делами, о которых они мечтали всю жизнь.

Его объяснения начинаются с напоминания о том, что черепашки-ниндзя обычные мутанты, живущие в зловонном месте.

Не задумывались, почему черепашки-ниндзя всё время едят пиццу? Ответ прост: они заедают стресс. Уродливые мутанты, живущие в вонючих пещерах, никогда не видящие солнечного света, изолированные от общества в компании самих себя и такой же уродливой крысы…

— граф горгоньяк (@TriggerCap) 9 июля 2018 г.

Единственный способ не повеситься от давящей, как своды канализации, депрессии — постоянно закидываться джанк-фудом, поддерживая уровень глюкозы в уродливой мутантской крови запредельно высоким.

— граф горгоньяк (@TriggerCap) 9 июля 2018 г.

Серьёзно. Вы только осознайте их трагедию. Они солдаты в чужой войне, топорные марионетки в склизких пальцах старой крысы. Что им Шредер, что им эти ниндзя? Их просто используют для сведения личных счётов. Кто знает, какие мечты рассветным солнцем озарили черепашьи головы в тот — граф горгоньяк (@TriggerCap) 9 июля 2018 г.

миг, когда они начали расти под действием мутагена? Стану архитектором, подумала одна черепаха. Стану криптоинвестором, подумала вторая. Буду разрабатывать аналоговые интегральные схемы в технологическом базисе 180 нанометров, решила третья.

Старая крыса взяла эти мечты, поломала

— граф горгоньяк (@TriggerCap) 9 июля 2018 г.

— надвое, натрое, как ломают хворост, чтобы лучше горел костёр — и бросила на алтарь личной вражды. Старая крыса взяла архитекторов, криптоинвесторов, разработчиков аналоговых интегральных схем в базисе 180 нанометров — и превратила в солдат.

They never asked for this.

— граф горгоньяк (@TriggerCap) 9 июля 2018 г.

Они чужие на этой войне. Из их мечтаний сделали нунчаки. Их окоп — канализационный люк. Их не травят зарином — но попробуйте представить, как смердит в канализации.

Они те же герои Ремарка: их юность бросили на амбразуру, их зрелость выплатили в качестве контрибуций. Разбитые.

— граф горгоньяк (@TriggerCap) 9 июля 2018 г.

Сломленные. Всё, что им осталось — топить тоску, но не в рюмках кальвадоса и бурбона, а в жире, стекающем с пиццы пепперони.

Такие вот четыре товарища.

— граф горгоньяк (@TriggerCap) 9 июля 2018 г.

Вот такую теорию представил интернет-сообществу Кудяков об истинном положении вещей во вселенной черепашек-ниндзя. Несмотря на то, что персонажи мультфильма кажутся веселыми и вполне искренними, после прочтения этой версии начинают закрадываться сомнения. Возможно, настоящие чувства мутантов скрыты под масками, чтобы дети, смотрящие их по телевизору, не могли ни о чем догадаться.

Другую мрачную теорию о поедании пиццы мутантами предложил пользователь под ником Макс Фулофщит.

Они едят пиццу, потому что она круглая как колесо Сансары. Они едят её и знают, что ничего изменить уже не в силах. Они лишь могут созерцать, как их жалкие, никому не нужные и неизвестные жизни протекают в катакомбах огромного бетонного гиганта, как в венах людей протекает кровь.

— Макс Фулофщит (@maksimatical) 10 июля 2018 г.

Их жизни лишены смысла. Они — ошибка природы, обычная случайность. Как и человек во Вселенной — они так же одиноки и беспомощны. Они едят пиццу, и представляют, как прогрызают себе путь сквозь канализационный люк, наружу, в мир людей, где никто не встретит их улыбкой. Отчаяние.

— Макс Фулофщит (@maksimatical) 10 июля 2018 г.

Они видят его каждый день. Их пастырь, их отец, их наставник. Они едят пиццу, и не знают, что являются лишь рабами подлого крыса, чьё безумие и алчность позволяет манипулировать ими. Или знают, но смиренно подчиняются, ибо ничего больше сделать не в силах?.. Смирение.

— Макс Фулофщит (@maksimatical) 10 июля 2018 г.

А ведь они и не братья вовсе. Жалкие клочки материи, названные рептилиями, выброшенные на обочину жизни, они трутся друг об друга, в надежде согреться, в надежде ощутить хоть чьё-нибудь прикосновение. Это ранит их, а боль беспрестанно напоминает им, что они ещё живы. Агония.

— Макс Фулофщит (@maksimatical) 10 июля 2018 г.

Выход для каждого из них лишь один, и они это прекрасно понимают. Понимают, но все же, так жадно цепляются за что-то, люди что называют «надежда». Но зачем? Есть ли смысл? Для таких как они — нет. Апатия.

— Макс Фулофщит (@maksimatical) 10 июля 2018 г.

С такой точки зрения мог бы получиться неплохой сценарий для ремейка истории про черепашек-ниндзя. Однако некоторые пользователи объяснили пристрастие к фаст-фуду черепашек более простыми трактовками.

Они едят пиццу, потому что пицца итальянская еда, у них имена у всех художников— итальянцев эпохи Возрождения.

— Мальчик бродяга (@AAvilova) 10 июля 2018 г.

они едят пиццу, потому что она такой же парадокс, как и они — круглая штука в квадратной коробке, которую нарезают треугольниками круглыми ножами.

— Aku (@GreyAku) 11 июля 2018 г.

На самом деле они едят пиццу, потому что цензура для детского мультика в 1987 году не дала им пить пиво, как это было в оригинальных выпусках Истмена и Лэрда. Но честно говоря замена пиццы на пиво ничего существенного не меняет…

— Seem (@Seem_Seem) 10 июля 2018 г.