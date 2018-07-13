Нигерийцы пришли к своему посольству в Москве с протестом

Примерно полсотни нигерийцев находятся около посольства своей страны в Москве. Они требуют отправить их на родину. Об этом «360» сообщили активисты российского движения против рабства «Альтернатива».

Ранее им обещали работу в России, но обманули. Диппредставительство Нигерии в России пообещало помочь вернуться домой. Люди отправились в Шереметьево , где ожидали посадки.

В полночь 13 июля сотрудник посольства приехал в воздушную гавань и сообщил, что люди не улетят на родину. После этого нигерийцы на автобусах, которые им предоставила полиция, приехали к посольству.

Полузащитник сборной Нигерии по футболу Джон Оби Микел перед матчем с Аргентиной 26 июня узнал о том, что бандиты взяли его отца в заложники. Все произошло, когда Микел ехал на игру в Санкт‐Петербурге. Он связался с преступниками, которые потребовали от него выкупа за жизнь отца.

Микел не стал предпринимать никаких действий без участия стражей порядка и выступил на матче. Через неделю полицейские освободили Па Микела Оби.