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Нигерийцы пришли к своему посольству в Москве с протестом
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Нигерийцы пришли к своему посольству в Москве с протестом 

360tv.ru 35 минут назад
Примерно полсотни нигерийцев находятся около посольства своей страны в Москве. Они требуют отправить их на родину. Об этом «360» сообщили активисты российского движения против рабства «Альтернатива».
Ранее им обещали работу в России, но обманули. Диппредставительство Нигерии в России пообещало помочь вернуться домой. Люди отправились в Шереметьево, где ожидали посадки.
В полночь 13 июля сотрудник посольства приехал в воздушную гавань и сообщил, что люди не улетят на родину. После этого нигерийцы на автобусах, которые им предоставила полиция, приехали к посольству.
Полузащитник сборной Нигерии по футболу Джон Оби Микел перед матчем с Аргентиной 26 июня узнал о том, что бандиты взяли его отца в заложники. Все произошло, когда Микел ехал на игру в Санкт‐Петербурге. Он связался с преступниками, которые потребовали от него выкупа за жизнь отца.
Микел не стал предпринимать никаких действий без участия стражей порядка и выступил на матче. Через неделю полицейские освободили Па Микела Оби.
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