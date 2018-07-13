Майор Росгвардии Красноярска провел выходной в очереди, чтобы спасти годовалого младенца

12 июля в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Доноры Красноярского края» появилась информация, что годовалому малышу требуется переливание крови. На крик о помощи отозвались многие местные жители, среди них майор Росгвардии Максим Фарваев. Корреспонденту «360» он рассказал, что взял отгул на работе, чтобы помочь мальчику.

По его словам, он находится в Красноярском краевом центре крови № 1 с 7:45 утра по местному времени и до сих пор (сейчас в Красноярске 14:08) не может сдать плазму, так как утром в медучреждении выключали свет, и теперь база доноров никак не может загрузиться.

Врачи извиняются и просят подождать, но не говорят до какого времени. Максим пояснил, что дождется, когда восстановят работу и сдаст кровь для малыша.

Источник фото: соцсети

Известно, что мужчина является почетным донором России. Это уже 48 раз, когда он решил помочь совершенно чужим людям.

«Я это делаю не для материальных благ и званий, а чтобы помогать», — сказал Максим Фарваев.

Стоит отметить, что Фарваев служит в Росгвардии и, чтобы помочь годовалому мальчишке, он взял отгул на работе.

Донором мужчина стал в 2006 году после смерти своего брата. У мужчины была инфекция, и требовалось полное переливание крови. Тогда Максим первый раз сдал свою кровь. После этого донорство стало для него правилом жизни.