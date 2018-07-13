Битва за Питер: как бандитские группировки делили город на Неве

К концу 80х годов один из самых спокойных городов России оказался под властью нескольких преступных группировок. Одна из самых сильных и могущественных банд была основана выходцами из города Великие Луки Псковской области братьями Виктором и Николаем Гавриленковыми. Поэтому банда получила соответствующее название — Великолукская ОПГ.

Братья с детства занимались боксом, а после школы занялись мелким бизнесом — открыли точку по продаже пива. Бизнес быстро пошел в гору, а спортивный опыт предпринимателей помогал им «успокаивать» недовольных и беспредельщиков. Вскоре братья решили, что родном городе им тесно, после чего перебрались в Ленинград. [С-BLOCK]

Там они продолжили развиваться в «пивной» сфере, устроившись на работу в один из лучших ресторанов города — «Роза ветров». Постепенно Гавриленковы стали «подтягивать» к себе знакомых по спортивной секции ребят. Вскоре в «Розе ветров» стали собираться большие отряды спортсменов. Один из таких отрядов был сформирован из выходцев из Тамбова. Возглавлял его будущий глава Тамбовской ОПГ Владимир Кумарин

Собрав под своим началом небольшую армию, Гавриленковы начали заниматься рэкетом. Под их контроль попали мелкие торговцы и фарцовщики, которые сами зарабатывали нелегально и не могли обратиться в милицию. Также «великолукинские» стали обирать евреев, собиравшихся выехать в Израиль на волне иммиграции.

Влияние банды быстро росло, в результате чего «великолукские» попали в поле зрения правоохранителей. В 1989 году почти все «тамбовское» крыло банды было арестовано за вымогательство. Они были приговорены к разным срокам, однако Кумарину удалось выйти на свободу уже в 1991 году. Он вернулся к своим руководителям, но Гавриленковы уже не приняли его. Тогда Кумарин ушел от братьев, образовав свою собственную ОПГ — Тамбовскую. Таким образом, необдуманные действия братьев привели к тому, что они сами себе создали мощный противовес. [С-BLOCK]

Первое время бандам удавалось мирно сосуществовать. Но всем было понятно, что долго такой мир продолжаться не может. Первый конфликт возник в 1993 году.

Тогда к Кумарину обратился бизнесмен, нуждавшийся в мощной «крыше». Предприниматель имел канал покупки дешевого испанского вина, и хотел иметь защиту в организации его сбыта. Результатом такого партнерства остались довольны обе стороны — бизнес имел большой успех.

Недовольным остался только Николай Гавриленков. Глава «великолукинских» привык, что по всем крупным делам обращались к нему. Такого удара по своей репутации он не мог простить. В результате по указке Гавриленкова была похищена крупная партия вина на общую сумму миллион долларов. Разозленный бизнесмен обратился к Кумарину, а тот позвал братьев на «стрелку».

На словах Гавриленковы пообещали вернуть груз, однако делать этого не собирались. 1 сентября 1993 года организатор «винной» схемы был расстрелян в подъезде неизвестными. Братья понимали, что такие действия не могут остаться без ответа со стороны «тамбовских». [С-BLOCK]

1 июня 1994 года на Кумарина было совершено покушение. Киллер вплотную расстрелял из автомата машину лидера «тамбовских». Кумарину удалось выжить, однако в результате покушения он лишился правой руки. После этого он отправился на курс лечения в Германию.

Начиная с 1995 года «великолукских» сотрясали внутренние разборки. Были убиты по решению Гавриленковых были убиты Андрей Сергеев Алексей Косов — двое членов банды, стоявшие у ее истоков со времен пивных ларьков в Великих Луках. Затем братья решили убрать своего же киллера — Валерия Гаврисенкова. На него было совершено два покушения, оба раза закончились провалом. Однако Гаврисенко не остался в долгу, и сам заказал своего босса. 30 июня 1995 года Николай Гавриленков был расстрелян в подъезде собственного дома.

На похороны авторитета съехался весь преступный мир города. Он был погребен в «Богом зданных пещерах» Псково-Печерского монастыря на территории, которую братья выкупили под будущее захоронение своей матери. 3 декабря убийца лидера «великолукинских» Валерий Гаврисенко был застрелен на выходе из ресторана «Невские мелодии». [С-BLOCK]

Буквально за пару лет одна из влиятельнейших группировок Ленинграда (а позднее Санкт-Петербурга) практически развалилась. Громкий провал нельзя списать на одно лишь противостояние с «тамбовскими», так как в период самого активного распада «великолукинских» Кумарин лечился за границей. Основной причиной падения банды стал ряд неправильных решений, а также постоянные внутренние междоусобицы.

Когда в 1996 году Кумарин вернулся в Санкт-Петербург, от Великолукинской ОПГ осталась лишь тень былого могущества, а из лидеров банды остался жив лишь Виктор Гавриленков. 26 февраля 1996 года он обедал в гостинице «Невский палас», когда двое неизвестных открыли по нему огонь из двух автоматов. Авторитет успел упасть на пол, в результате чего чудом спасся. Итогом покушения стали три трупа: погибли два охранника и некий гражданин Великобритании, который сидел рядом.

Гавриленков понял намек и не стал искушать судьбу, в результате чего переехал в Испанию. Таким образом, перестала существовать Великолукинская ОПГ, а город остался во владении Кумарина, который после возвращения взял себе псевдоним Барсуков.