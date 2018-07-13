Все серьезно! Эмбер Херд больше не скрывает роман с экс-бойфрендом Хайди Клум

32-летняя актриса Эмбер Херд перестала скрывать роман с бывшим возлюбленным Хайди Клум Вито Шнабелем.

Впервые о романе Вито Шнабелем и Эмбер Херд заговорили в середине мая, но, кажется, отношения пары развиваются стремительно. Влюбленные уже перестали скрывать чувства и вовсю наслаждаются обществом друг друга на публике.

Накануне Эмбер и Вито прилетели в Англию, чтобы посетить теннисные матчи в рамках турнира Уимблдон. Пара совсем не пыталась скрыться от репортеров, они держались за руки, целовались и часто смеялись.

К слову, ни Эмбер ни Вито пока никак не комментируют свой бурный роман, а только наслаждаются своим тихим счастьем.

А тебе нравится пара?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, eastnews, globallookpress