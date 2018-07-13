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Спортивный директор «Лацио» хочет видеть в команде Дзагоева
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Спортивный директор «Лацио» хочет видеть в команде Дзагоева 

Чемпионат.com 18 минут назад
Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Как утверждает Laziopress.it, в услугах футболиста заинтересован римский «Лацио» и лично спортивный директор клуба Игла Таре, который хотел добиться приобретения хавбека еще после его яркого выступления на чемпионате Европы в 2012 году. В лице Дзагоева Таре видит замену Фелипе Андерсону, который может в ближайшее время перейти в «Вест Хэм Юнайтед». Также для этой роли римляне рассматривают Шердана Шакири («Сток Сити»), Луана («Гремио»), Давида Нереса («Аякс») и Алехандро Гомеса («Аталанта»).
Сумма потенциального трансфера Дзагоева оценивается в € 15 млн
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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