Пятница, 13. Топ мистических и реальных скидок в Петрозаводске

Обзор лучших торговых предложений недели в магазинах столицы Карелии.

В этом году 13-е число выпадает на пятницу второй и последний раз в году. Смотрим, что приготовила торговля суеверным и не очень покупателям.

«Лента» в этот и только в этот день делает скидки сразу на массу товаров. В частности, обещают 30% на пиво, если покупаете от 6 штук; 20% на все чипсы, солёные орехи и снеки; 25% скидки на шашлык из мяса, купаты и колбаски для гриля. Также скидку в четверть от цены обещают на все кетчупы и соусы, а также на вина в коробках.

Однако, дьявол кроется в деталях. И по последним двум позициям, ссылка на детали акции официального сайта магазина выдает…: «Странно… Что-то не так».

Так что по винам и чипсам уточняйте перед покупками на месте, чтобы не оказалось неприятной мистики в чеке. Кстати, тем, кто 13 числа предпочитает отсидеться дома, можно прийти в этот магазин 14 июля. С 12 до 16 часов получите бесплатно воздушный шарик в виде футбольного мяча. Мелочь, а приятно.

Мистические странности в скидках обнаружились и в «Дикси» . Всего на три дня (с 12 по 15 июля) магазин устраивает скидочную акцию «Готовь пельмешки без спешки». В список ингредиентов для приготовления входят килька, ветчина, кукуруза, мед и сгущенка.

Теперь о пельменях вы знаете все.

(Но кстати колбасу там также до 15 июля обещают со скидкой в 30% вроде как без кукурузы и сгущенки, имейте в виду).

Ну и чтобы закрыть тему продуктов: в «Семье» макароны «Пастерони» продаются со скидкой в 70%, там же 30% скидки обещают на кофе и чай. В «Спаре» в полцены обещают продавать сыр до 17 июля, а «Пятерочка» до 16 июля грозит низкими ценами на фрукты и консервы.

В «Макси» открылся летний sale — скидки от 23 брендов достигают 70%. Пролистать и выбрать где и чем затариться, можно здесь.

В «Лотос Плазе» также продолжаются скидки на большое число товаров, ассортимент тут.

С 11 июля скидки на мужскую и женскую одежду открыла SODA: обещан прямо-таки обвал цен. Для тех, кому попутешествовать: спальники, палатки и прочее снаряжение для летнего отдыха со скидкой до 30% можно купить в «Спортмастере».

Для тех, кому слаще дома: матрасы и прочее для хорошего сна и отдыха до 17 июля «Аскона» распродает в полцены.

«Детский мир» до 19 июля проводит школьный базар (да-да, а вы думали, что школа еще далеко за горами?). Дешевую канцелярию также предлагает сейчас «ЦСК».

В «Улыбке радуги» на 13 число конкретно ничего нет, но июльские распродажи со скидками до 30% на лосьоны, тоники, маски для волос, скрабы и прочие средства ухода за собой никто не отменял. И не забудьте про фирменную дату магазина: каждое 15-е число месяца там 15% скидки.

Удачных покупок и летнего настроения!