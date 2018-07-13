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В Казанском храме началась покраска стен
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В Казанском храме началась покраска стен 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
В храме Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане продолжаются ремонтные работы, в настоящее время идет покраска стен.
«В Казанском храме уже не в первый раз выросли строительные леса. Каждый год в летнее время приход старается своими силами выполнять ремонтные работы по благоустройству и благоукрашению храма. Сейчас красят стены храма, так как копоть и пыль за год делают их серыми.
«К 21 июля, престольному Празднику Казанской иконы Божией Матери, храм порадует прихожан белоснежной чистотой. Просим Ваших молитв и помощи в уборке храме накануне Богослужений!», — говорится на сайте церкви.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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