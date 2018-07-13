7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале — древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно. В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

из минеральной ваты,

из стекловаты,

пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака». Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется — в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет. Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.

После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).

Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые «мостики холода», дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей. Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции. Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним. В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.