Урок жизни: министр обороны выпустил в реку в Тыве огромную рыбу

Во время отдыха в Тыве министр обороны РФ Сергей Шойгу выпустил в реку огромном тайменя.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол выложил на своей странице в соцсети несколько постов, посвяшенных отдыху с Шойгу в отдаленных районах Тувы. На одном из ведио видно, как Шойгу выпускает в реку огромного Тайменя.

«Еще один урок жизни, который преподнес Сергей Кужугетович для всех нас. Я обещал Вам видео, выполняю. Будьте бережливы к природе. Так завещали нам предки. Так поступают старшие», — написал Шолбан Кара-оол.

На одном из фото глава Республики и министр обороны готовят завтрак по-походному на костре.

«А вот и настало время готовки завтрака. Без изысков лишних, все по-таежному. Потому и вкусно, что пахнет костром и сделано своими руками», — написал глава Тувы.