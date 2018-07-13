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Урок жизни: министр обороны выпустил в реку в Тыве огромную рыбу
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Урок жизни: министр обороны выпустил в реку в Тыве огромную рыбу 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время отдыха в Тыве министр обороны РФ Сергей Шойгу выпустил в реку огромном тайменя.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол выложил на своей странице в соцсети несколько постов, посвяшенных отдыху с Шойгу в отдаленных районах Тувы. На одном из ведио видно, как Шойгу выпускает в реку огромного Тайменя.
«Еще один урок жизни, который преподнес Сергей Кужугетович для всех нас. Я обещал Вам видео, выполняю. Будьте бережливы к природе. Так завещали нам предки. Так поступают старшие», — написал Шолбан Кара-оол.
На одном из фото глава Республики и министр обороны готовят завтрак по-походному на костре.
«А вот и настало время готовки завтрака. Без изысков лишних, все по-таежному. Потому и вкусно, что пахнет костром и сделано своими руками», — написал глава Тувы.
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