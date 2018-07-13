Избивший и изнасиловавший маленькую девочку мужчина пойдет под гатчинский суд

Педофил-рецидивист пойдет под суд в Гатчинском районе за изнасилование маленькой жительницы поселка Елизаветино. Расследование дела уже завершено. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома

Обвиняемый петербуржец приехал 30 сентября прошлого года в поселок Елизаветино на электричке. Там он познакомился на улице с 8-летней девочкой из Узбекистана. Отведя ее в безлюдное место, мужчина избил ребенка и изнасиловал.

Предлогом знакомства с девочкой послужила просьба насильника помочь ему сфотографировать красивое здание. Кроме того, ранее мужчина уже был судим за подобное преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».