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Избивший и изнасиловавший маленькую девочку мужчина пойдет под гатчинский суд
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Избивший и изнасиловавший маленькую девочку мужчина пойдет под гатчинский суд 

Ivyborg.ru 1 час назад
Педофил-рецидивист пойдет под суд в Гатчинском районе за изнасилование маленькой жительницы поселка Елизаветино. Расследование дела уже завершено. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома
Обвиняемый петербуржец приехал 30 сентября прошлого года в поселок Елизаветино на электричке. Там он познакомился на улице с 8-летней девочкой из Узбекистана. Отведя ее в безлюдное место, мужчина избил ребенка и изнасиловал.
Предлогом знакомства с девочкой послужила просьба насильника помочь ему сфотографировать красивое здание. Кроме того, ранее мужчина уже был судим за подобное преступление.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».
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