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Княгиня Романова примет участие в Царских днях в Екатеринбурге
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Княгиня Романова примет участие в Царских днях в Екатеринбурге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна примет участие в мероприятиях Царских дней в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло.
"Мы ожидаем ее приезда 16 июля. Она приедет поездом в 10 утра. Запланировано ее участие в божественной литургии. Она будет присутствовать и молиться на ночной службе. В крестный ход они не собирались. И приедут группой паломников на Ганину Яму уже на автобусе 17-го числа", — сказал священник.
По его словам, в программе визита княгини чистится также посещение Алапаевска в воскресенье, 15 июля, и участие в богослужении и освящении храма.
Ранее сообщалось, что в Алапаевске 15 июля состоится великое освящение храма Феодоровской иконы Божией матери в монастыре Новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также — лития у Алапаевской шахты, в которую были сброшены тела членов семьи последнего российского императора.
Международный фестиваль православной культуры «Царские дни», посвященный столетней годовщине гибели семьи последнего русского императора Николая II, проходит в Екатеринбурге с 12 по 21 июля. Планируется, что в эти дни уральскую столицу посетит предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл.
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