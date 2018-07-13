6 способов провести время с родителями

Приготовить обед

Фото: shutterstock.com Психологи утверждают, что совместное занятие, которое к тому же приводит к положительному результату, помогает налаживать связи в любом коллективе. Семья — наверняка самый важный коллектив в жизни любого человека. Почему бы не приготовить обед или ужин (а можно и то и другое) из нескольких блюд и затем вместе съесть за общим столом? Такое времяпрепровождение сближает — проверьте и убедитесь в этом.

Посмотреть спортивный матч

Фото: shutterstock.com Этот вариант подойдёт тем, кто без ума от футбола. Но если даже хотя бы половина вашей семьи будет увлечена просмотром какого-нибудь матча, то и другие заинтересуются происходящим. Не отмахивайтесь и расскажите, чем хорош Месси, а чем Роналду, объясните, что такое штрафной и пенальти. А если у вас есть возможность выбраться вместе на стадион, то это может стать целым приключением — особенно если вы взяли билеты на фанатский сектор.

Посмотреть кино

Фото: shutterstock.com Неважно, что вы смотрите: семейную комедию, девятую часть «Пилы» или, может быть, «Марли и я». Главное — вы делаете это вместе. Даже такой банальный способ времяпрепровождения поможет вам всем сблизиться. Вот увидите, потом ещё будете горячо обсуждать, что посмотреть в следующий раз. Статьи по теме 10 фильмов про бокс, которые вы захотите посмотреть на этих выходных Не только «Выживший»: 5 фильмов Ди Каприо, которые вдохновят заняться собой 12 документальных фильмов, которые заставят вас задуматься о своём здоровье и образе жизни «Мне осточертело болезненное безволие»: 4 вдохновляющих фильма про путешествия

Сходить в музей

Фото: shutterstock.com Лучше выбрать музей, в котором есть много разных экспозиций, например Государственный музей им. А. С. Пушкина или Мультимедиа арт музей. Кого-то заинтересуют скульптуры античной Греции, а кого-то Караваджо и его последователи — каждый сможет найти что-то интересное для себя. Кстати, проанализируйте потом, что понравилось маме, а что отцу — так в следующий раз вы сможете привести родителей на более интересную для них выставку. Или подарить подходящую книгу об искусстве.

Сводить на концерт или в театр

Фото: shutterstock.com А вот тут родителям лучше не устраивать сюрприз. Если вы до конца не уверены в их предпочтениях, расспросите, на какой спектакль или чей концерт они мечтают пойти. Иначе велика вероятность, что они просто захотят уйти домой спустя полчаса.

Привезти к ним внуков

Фото: shutterstock.com Если у вас есть дети, а все предыдущие варианты не подходят, этот — беспроигрышный. Видя детей, которые к тому же так сильно напоминают вас самих, ваши родители мысленно возвращаются на 20—30 лет назад, когда растили и воспитывали вас. Они больше улыбаются, смеются, да и сами как будто молодеют. Ну разве это не прекрасно? Статьи по теме Как помочь родителям начать заниматься спортом Почему врачи советуют больше гулять и проводить время на улице 6 способов провести время с пользой и не потратить деньги Как провести воскресенье, чтобы следующая неделя удалась

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