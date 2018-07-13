Китаянка впала в кому из-за «змеиного вина»

Китаянка купила исчезающий вид ядовитой змеи и попыталась приготовить из нее традиционное восточное средство для поднятия тонуса. Девушка по имени Сяофан не справилась с рептилией и впала в кому в Вэйнане. Об этом сообщил South China Morning Post.

Как рассказали родители девушки, змея из рода крайт укусила ее в палец. Через час Сяофан почувствовала головокружение и тошноту. Она вызвала скорую помощь, но вскоре впала в кому. Этот вид ядовитой змеи не распространен в данной провинции, поэтому в больнице не нашлось антидота. Он прибыл в учреждение лишь на следующий вечер.

Полиция подозревает, что девушка заказала пресмыкающееся через интернет и попыталась приготовить «змеиное вино». Для этого ядовитых рептилий опускают в бутылку с рисовым вином или хлебным спиртом, этанол денатурирует яд, и напиток становится безопасным для человека.

Южнокитайские многополосые крайты относятся к исчезающим видам и охраняются на территории Китая. Их продажа или нанесение вреда запрещены. В стране распространены змеиные фермы, так как многие части рептилий используют в национальной традиционной медицине. Змей там держат с зашитым ртом, зачастую в ужасающих условиях. Правозащитники постоянно обращают внимание на проблему жестокого обращения со змеями в таких местах и нечеловеческие условия работы самих сотрудников угодий.

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