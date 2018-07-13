Ещё
Мужчину, не платившего алименты, нашли в результате оперативного розыска
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчину, не платившего алименты, нашли в результате оперативного розыска 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Мужчину, не платившего алименты, нашли в результате оперативного розыскаОтделом судебных приставов по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району при взаимодействии с ОМВД Дербента был подвергнут задержанию должник, объявленный в розыск из-за регулярного избегания оплаты алиментов.
Должник, согласно решению суда, должен был регулярно платить алименты за ребенка, не достигшего восемнадцатилетия.
Мужчина уклонялся от обязанности производить денежные выплаты в адрес своего ребенка. Приставами было выслано предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 157 УК РФ. Но данное уведомление не привело ни к каким изменениям, вследствие чего образовалась крупная задолженность. Это привело к необходимости подачи мужчины в розыск.
Поиски мужчины продолжались недолго:
«Обратившись в ОМВД России по г. Дербент с заявлением о разбое, сотрудники полиции обнаружили, что мужчина находится в оперативном розыске.
На мужчину напали незнакомые люди, которые пытались отобрать у него мобильный телефон, причинили телесные повреждения и скрылись», — сообщили в пресс-службе УФССП России по РД.
Завершив поиски должника, судебный пристав получил объяснение о причинах уклонения от погашения долга. Розыскное дело прекращено.
Mirmol.ru: последние новости
Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Всероссийским днём семьи, любви и верности Конкурс чтецов Корана прошел в Дербенте ФСБ проводит проверки на заводах «Мевер» и «Рычал-Су»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюк'Oza показала соблазнительное фото в бикини16
Располневшую Максакову сняли с мужчиной21
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет69
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно
Модные тренды, вызывающие оторопь1
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актёры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение