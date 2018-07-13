Мужчину, не платившего алименты, нашли в результате оперативного розыска

Мужчину, не платившего алименты, нашли в результате оперативного розыскаОтделом судебных приставов по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району при взаимодействии с ОМВД Дербента был подвергнут задержанию должник, объявленный в розыск из-за регулярного избегания оплаты алиментов.

Должник, согласно решению суда, должен был регулярно платить алименты за ребенка, не достигшего восемнадцатилетия.

Мужчина уклонялся от обязанности производить денежные выплаты в адрес своего ребенка. Приставами было выслано предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 157 УК РФ. Но данное уведомление не привело ни к каким изменениям, вследствие чего образовалась крупная задолженность. Это привело к необходимости подачи мужчины в розыск.

Поиски мужчины продолжались недолго:

«Обратившись в ОМВД России по г. Дербент с заявлением о разбое, сотрудники полиции обнаружили, что мужчина находится в оперативном розыске.

На мужчину напали незнакомые люди, которые пытались отобрать у него мобильный телефон, причинили телесные повреждения и скрылись», — сообщили в пресс-службе УФССП России по РД.

Завершив поиски должника, судебный пристав получил объяснение о причинах уклонения от погашения долга. Розыскное дело прекращено.