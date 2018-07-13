В Челябинске младенец утонул в ванной из-за невнимательности матери

3-месячная малышка из Челябинска утонула в собственной ванне во время купания, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошёл вечером 16 июня в квартире одного из домов Ленинского района. 31-летняя женщина решила принять ванну и заодно искупать свою малолетнюю дочь. Для этого мать легла в воду и положила ребёнка себе на грудь. Однако вскоре челябинка ребенка уснула. Оставшись без присмотра, девочка утонула в воде.

«В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ей обвинения, — уточнили следователи. — Проводятся действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы».

Расследование дела взял на личный контроль руководитель следственного управления. Отметим, что невнимательной матери теперь грозит до двух лет лишения свободы.