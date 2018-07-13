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В Челябинске младенец утонул в ванной из-за невнимательности матери
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В Челябинске младенец утонул в ванной из-за невнимательности матери 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
3-месячная малышка из Челябинска утонула в собственной ванне во время купания, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
Инцидент произошёл вечером 16 июня в квартире одного из домов Ленинского района. 31-летняя женщина решила принять ванну и заодно искупать свою малолетнюю дочь. Для этого мать легла в воду и положила ребёнка себе на грудь. Однако вскоре челябинка ребенка уснула. Оставшись без присмотра, девочка утонула в воде.
«В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ей обвинения, — уточнили следователи. — Проводятся действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы».
Расследование дела взял на личный контроль руководитель следственного управления. Отметим, что невнимательной матери теперь грозит до двух лет лишения свободы.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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