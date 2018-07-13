Валентин Юдашкин показал, как учит внука рисовать

Двухлетний Анатолий помогает знаменитому деду с эскизами.

Известный российский модельер Валентин Юдашкин вместе со свой женой любят делиться своими семейными фотографиями. Так, звездный дедушка решил показать, как приучает к прекрасному своего старшего внука Анатолия. Двухлетний мальчик с интересом разглядывает эскизы известного модельера.

Публикация от Valentin Yudashkin (@vyudashkin)

12 Июл 2018 в 11:10 PDT Анатолий пришел помочь!

— рассказал Валентин Юдашкин.

Знаменитый дедушка решил, что уже пора учить внука рисовать. А вдруг тоже станет модельером? «Получается? 🤗», «Такой дедушка всему научит!», «Когда творчество в крови!», «Одна голова хорошо, а две — лучше! Помощник!», «Это лучшие моменты жизни❤️самая умиляющая картина❤️пусть ваша семья всегда будет счастлива!много здоровья Вам и деткам!», «Делулина гордость👍👍🌹», — прокомментировали подписчики кутюрье в Instagram.

Марина Юдашкина запечатлела своего двухлетнего внука в самый разгар работы над новым эскизом. Сидя на коленях у знаменитого деда мальчик вовсю старается нарисовать шедевр.

Любимые! Занятия по рисованию😍😘 @vyudashkin и Анатолька

Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)

12 Июл 2018 в 11:21 PDT «Весь в дедушку)) такой же талантливый будет 👍👍👍», «Какие высокие чувства между дедом и внуком!», «Молодец, Анатольевич, молодец дедушка!😍😘👍🏻», «Очень трогательно❤️Моменты счастья и умиления🙏🏻🙏🏻🙏🏻», «Будущий кутюрье будет, как дедушка!», «Подрастает достойная замена.. ! Всего самого доброго!», «Какие они оба замечательные)))☺️☺️☺️здоровья сил и радости вам)))», — восхитились подписчики в соцсетях.

Поздравляем с Днём Семьи, Любви и Верности! Берегите друг друга! Счастья вашему дому!🙏🏼😀👋🏡 и Вашей семье!

Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)

8 Июл 2018 в 2:06 PDT Напомним, что дочь Валентина и Марины Юдашкиных Галина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках. Сейчас Анатолию уже два года.

Самое главное в жизни это семья и близкие люди, которые тебя окружают! #familygoals

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

10 Май 2018 в 5:13 PDT О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет 28 марта.

Интересно, что малыш уже успел выйти в свет вместе с мамой. О том, как ребенок учится тусоваться, «Летидор» рассказывал в предыдущих публикациях.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

26 Апр 2018 в 5:25 PDT Фото: Instagram @vyudashkin, @marinayudashkina, @gyudashkina