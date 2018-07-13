Валентин Юдашкин показал, как учит внука рисовать 

Двухлетний Анатолий помогает знаменитому деду с эскизами.
Известный российский модельер Валентин Юдашкин вместе со свой женой любят делиться своими семейными фотографиями. Так, звездный дедушка решил показать, как приучает к прекрасному своего старшего внука Анатолия. Двухлетний мальчик с интересом разглядывает эскизы известного модельера.
Публикация от Valentin Yudashkin (@vyudashkin)
12 Июл 2018 в 11:10 PDT Анатолий пришел помочь!
— рассказал Валентин Юдашкин.
Знаменитый дедушка решил, что уже пора учить внука рисовать. А вдруг тоже станет модельером? «Получается? 🤗», «Такой дедушка всему научит!», «Когда творчество в крови!», «Одна голова хорошо, а две — лучше! Помощник!», «Это лучшие моменты жизни❤️самая умиляющая картина❤️пусть ваша семья всегда будет счастлива!много здоровья Вам и деткам!», «Делулина гордость👍👍🌹», — прокомментировали подписчики кутюрье в Instagram.
Марина Юдашкина запечатлела своего двухлетнего внука в самый разгар работы над новым эскизом. Сидя на коленях у знаменитого деда мальчик вовсю старается нарисовать шедевр.
Любимые! Занятия по рисованию😍😘 @vyudashkin и Анатолька
Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)
12 Июл 2018 в 11:21 PDT «Весь в дедушку)) такой же талантливый будет 👍👍👍», «Какие высокие чувства между дедом и внуком!», «Молодец, Анатольевич, молодец дедушка!😍😘👍🏻», «Очень трогательно❤️Моменты счастья и умиления🙏🏻🙏🏻🙏🏻», «Будущий кутюрье будет, как дедушка!», «Подрастает достойная замена.. ! Всего самого доброго!», «Какие они оба замечательные)))☺️☺️☺️здоровья сил и радости вам)))», — восхитились подписчики в соцсетях.
Поздравляем с Днём Семьи, Любви и Верности! Берегите друг друга! Счастья вашему дому!🙏🏼😀👋🏡 и Вашей семье!
Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)
8 Июл 2018 в 2:06 PDT Напомним, что дочь Валентина и Марины Юдашкиных Галина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках. Сейчас Анатолию уже два года.
Самое главное в жизни это семья и близкие люди, которые тебя окружают! #familygoals
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
10 Май 2018 в 5:13 PDT О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет 28 марта.
Интересно, что малыш уже успел выйти в свет вместе с мамой. О том, как ребенок учится тусоваться, «Летидор» рассказывал в предыдущих публикациях.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
26 Апр 2018 в 5:25 PDT Фото: Instagram @vyudashkin, @marinayudashkina, @gyudashkina