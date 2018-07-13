Как расстаться с ненужными вещами с пользой для всех

В преддверии лета многие обновляют гардероб, избавляясь от старой одежды. Нередко после ревизии в шкафах появляется желание заодно избавиться от многих других вещей. Как расстаться со ставшими ненужными предметами экологичным и социально ответственным способом, читайте в нашем материале.

Обычно самое простое и очевидное решение в такой ситуации — собрать все и выкинуть. Но, во-первых, проблема избытка отходов уже давно известна, и, продлевая вещам жизнь, вы вносите свою лепту в борьбу с мусором. Кроме того, если потратить немного времени и сил, можно сделать благое дело и помочь нуждающимся, а в некоторых случаях даже заработать.

Как расстаться с ненужными вещами с пользой для всех

Одежда

Если рассортировать все предметы гардероба, от которых вы решили избавиться, то среди них наверняка найдутся те, что действительно пришли в негодность (заносились, порвались и т.д.), хорошие вещи, ставшие ненужными по тем или иным причинам (вышли из моды, надоели), и абсолютно новая одежда или обувь, которую вы ни разу не надевали и вряд ли когда-нибудь наденете.

Вещи из последней категории будет несложно продать на известных площадках бесплатных объявлений. Более того, и новые, и ношеные предметы гардероба можно сдать на реализацию в комиссионный магазин. К примеру, в Москве до сих пор работает около 200 комиссионных магазинов и пунктов секонд-хенд, причем некоторые позиционируют себя как доступные бутики и специализируются на определенный типах вещей.

Другой способ получить выгоду — поменяться с кем-то, кто так же хочет обновить свой гардероб, или избавиться от других ненужных предметов в рамках так называемых фримаркетов. Эти ярмарки без участия денег регулярно проводятся в крупных городах и дают людям возможность обмениваться самыми разными вещами. Главное — суметь договориться.

Если же главным результатом для вас является пустой шкаф или вырученная сумма не окупит потраченных сил и времени, можно дать вещам второй шанс, расставшись с ними бескорыстно.

В первую очередь одежду, обувь, а также другие предметы повседневной необходимости в пристойном состоянии (чистыми, без пятен, дыр и других явных следов эксплуатации) можно передать благотворительным фондам либо органам социальной защиты. И те, и другие оценят состояние вещей и направят их на помощь нуждающимся — многодетным семьям, воспитанникам детских домов, малоимущим или бездомным.

Другой вариант — самостоятельно направить адресную помощь напрямую в конкретный детский дом, приют или интернат. В этом случае стоит предварительно позвонить в учреждение и убедиться, что ему действительно требуется такая помощь.

Также в последние годы набирают популярность так называемые благотворительные магазины. К примеру, в Москве существуют «Лавка радостей», «БлагоMarket» и Charity Shop, которые принимают вещи в хорошем состоянии, продают их по минимальным ценам, а вырученные деньги отправляют на благотворительность.

Кроме того, в некоторых торговых сетях поношенные предметы гардероба принимают на переработку. Так, в магазинах сети H&M можно получить скидку, сдав перед покупкой старую одежду.

Техника

Не стоит выбрасывать на свалку и старую бытовую технику и электронику — это как минимум наносит значительный вред экологии. Многие уже знают, насколько опасны для природы батарейки, однако техника, которой мы пользуемся в повседневной жизни, также содержит немало токсичных веществ.

Как расстаться с ненужными вещами с пользой для всех

В крупных городах вышедшие из строя устройства можно сдать на переработку — этим занимается ряд компаний по всей стране. Причем часть из них забирает технику в специальных пунктах приема, а некоторые готовы самостоятельно вывезти предметы прямо из дома.

Также в последнее время набирает популярность услуга торговых сетей по утилизации старой техники. В обмен на сданные устройства покупатель получает скидку на новые товары. Некоторые магазины также готовы забрать крупную бытовую технику в том случае, если приобрести у них что-либо с доставкой на дом.

Кроме того, неновую, но работающую электронику принимают благотворительные фонды. Устройства, переданные на благое дело, скорее всего отправятся к социально незащищенным людям и позволят им общаться, пользоваться электронными госуслугами, учиться и просто быть в курсе текущих событий.

Книги и другие предметы

С появлением современных технологий все меньше людей готовы проводить время с бумажными книгами, а полки домашней библиотеки, как правило, занимают много места. Тем не менее многие по-прежнему считают книги большой ценностью и не могут позволить себе отправить на свалку даже потрепанные издания.

Жалко подчас расставаться и с другими вроде бы ненужными предметами — старой посудой, настольными играми. Все эти вещи, если они в хорошем состоянии, также готовы принять благотворительные фонды, которые впоследствии передадут их своим подопечным.

Как расстаться с ненужными вещами с пользой для всех

Книги же можно попробовать пристроить в районные библиотеки. Они охотно примут ваши экземпляры, особенно те, которые встречаются нечасто и представляют хоть какую-то ценность. При этом стоит иметь в виду, что собрания классиков есть, как правило, в любой библиотеке и не в единственном числе, а столичные учреждения вообще достаточно хорошо укомплектованы. Поэтому лучше заранее позвонить и убедиться, что ваш дар готовы принять.

Классическую литературу можно передать благотворительным организациям, в частности фондам «София», «Русская береза», Фонду помощи заключенным и другим, которые специализируются на помощи сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым людям и заключенным. Главное — подготовить книги и не отдавать грязные или испорченные издания. Духовную литературу можно отдать в церковные библиотеки или храмы.

Другим популярным способом расчистки домашней библиотеки стал буккроссинг. Его суть заключается в том, что человек, прочитав книгу, оставляет ее в специально отведенном для этого месте — в разных кафе, клубах, университетах, парках или просто на улице. При этом вместо своего экземпляра можно взять почитать любое другое издание.

Этот вариант позволяет не только быть в курсе современных литературных тенденций, но и следить за путешествием своих книг через специальные сайты — достаточно зарегистрировать издание в системе и наклеить на него специальную наклейку с номером. Сейчас в такой системе распространения книг зарегистрировано уже более миллиона участников и около 10 миллионов изданий по всему миру.

Разумеется, редкие и коллекционные книги можно продать, причем существует немалое количество букинистических магазинов и онлайн-площадок, специализирующихся именно на литературе. Можно также воспользоваться услугами комиссионных магазинов. Но стоит иметь в виду, что получить значительную сумму можно только за издания в хорошем состоянии.

Если же состояние книг и журналов не позволяет ни продать их, ни передать в библиотеку или на благотворительность, прямой путь им в пункт приема макулатуры. Заработать много не удастся, поскольку здесь платят не за содержание, а за вес, но зато книги еще послужат людям в переработанном виде позволят сберечь пару деревьев.

Как расстаться с ненужными вещами с пользой для всех

Все и сразу

Если вы хотите избавиться от ненужных вещей и не тратить время на сортировку и доставку в пункты приема, можно заказать их вывоз прямо из дома. В Москве уже несколько лет существуют проекты, например «Свалка», которые самостоятельно и бесплатно забирают у желающих практически все кроме бытового и строительного мусора. После этого активисты сами сортируют вещи, направляя их на продажу либо на переработку. Оставить заявку на вывоз можно по телефону или на сайте проекта.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников