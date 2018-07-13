Mengniu придает «китайский акцент» Чемпионату мира по футболу-2018

МОСКВА (MOSCOW), 12 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Китайский бренд Mengniu стал одной из самых обсуждаемых тем среди Интернет-пользователей в ходе Чемпионата мира по футболу-2018. Многие пользователи Всемирной сети за пределами Китая впервые попробовали выговорить название бренда, предложив множество вариантов произношения слова «Mengniu» или даже просто «Niu». Социальная рекламная кампания Mengniu, в центре внимания которой лежит утверждение, что футбол способен сделать молодежь сильнее, также пользуется большим вниманием среди некитайской аудитории.

Видео— и фотоконтент кампании был просмотрен десятки миллионов раз и распространен миллионами пользователей в различных социальных сетях по всему миру. Многие пользователи отмечают, что Mengniu своим активным Интернет-присутствием уже стало истинным олицетворением Китая в сети.

Влияние «Niu»

Nyu — известный бьюти-блогер, пользующийся популярностью в России. Вниманием к своей персоне она в немалой степени обязана своему здоровому образу жизни и модному стилю. Каждый ее шаг привлекает российских фанатов.

На своем канале в YouTube с 503 203 подписчиками Nyu регулярно делится видеосоветами по фитнесу и здоровому образу жизни. К своему собственному удивлению на сегодняшний день она стала своеобразным модным гуру среди россиян.

В видеообращении по случаю Чемпионата мира по футболу блогер рассказала своим поклонникам интересную историю: китайский спонсор Mengniu подарил детям из малоимущих семей возможность приехать в Россию и побывать на матчах Чемпионата. Nyu попыталась правильно произнести название торговой марки на китайском языке и познакомила зрителей с благородными начинаниями китайской компании.

Благодаря колоссальному влиянию блогера, всего за несколько дней после публикации на платформе YouTube видеоролик был просмотрен 94 196 раз и получил 4 402 «лайков». Ролик был прокомментировал 205 раз.

Не обошла своим вниманием начинание Menggniu и российский детский блогер Арина. Веселый и задорный видеоклип этой юной Интернет-звезды с 153 790 подписчиками в YouTube был множество раз просмотрен российскими детьми.

В своем недавнем видео Арина пьет молоко и смотрит футбольный матч по телевизору. Когда в комнату входит ее мама, чтобы поинтересоваться чем занят ребенок, девочка отвечает: совершенно очевидно, что в данный момент ее занятие связано с Чемпионатом.

Затем разговор с мамой переходит в русло обсуждения видеоролика Mengniu с «подростками-футболистами». Этот ролик всего за три дня был просмотрен 12 732 раза, получив 1 600 «лайков» и 239 комментариев.

На крупнейшей в мире социальной фото-платформе Instagram влиятельные блогеры сферы здорового образа жизни и моды также не обходят вниманием текущий чемпионат. Многие из них в своих постах упоминали Mengniu — размещая фотографии со спонсорским логотипом бренда на Чемпионате мира или обращаясь к своим поклонникам с предложением попробовать правильно произнести название торговой марки. Все эти сообщения были прочитаны и прокомментированы бесчисленное количество раз.

Небольшой видеоурок по произношению слова «Niu» для друзей из всех уголков земного шара был опубликован на портале Pearvideo, где был просмотрен почти 30 миллионов раз, и это наглядно доказывает — усилия Mengniu направлены не только на экспорт своей продукции, но и на популяризацию китайской культуры в целом и иероглифики в частности.

Сила социальной рекламы

Причина интереса многочисленных иностранных Интернет-пользователей к Mengniu кроется не только в частом появлении иероглифа «Niu» на стадионах чемпионата, но, что более важно, в мощном резонансе, который вызвала благотворительная кампания бренда под тематическим названием «футбол делает молодежь сильнее».

Многие китайские журналисты, освещающие ход мундиаля в России, также поспособствовали распространению позитивного «месседжа» среди местной аудитории. К примеру, репортер China Radio International в своем сообщении отмечает, что «кампания „Футбол делает молодежь сильнее“ позволяет реализовать самую сокровенную мечту многих юных китайских поклонников футбола».

Многочисленные блогеры из-за пределов Поднебесной в своих видеороликах рассказывают о 88 детей, любящих футбол и имеющих смелость бороться за свою мечту, — это еще один способ участия китайского футбола в Чемпионате мира. Кто знает, быть может, через каких-нибудь 8-10 лет эти дети будут представлять свою страну в финале очередного чемпионата, став новой надеждой на будущее процветание этого вида спорта в КНР. Некоторые Интернет-обозреватели даже призвали собственных отпрысков и детвору из соседних районов приобщаться к игре, дабы не отставать от юных китайских футболистов. В частности, один из таких блогеров говорит: «Я надеюсь получить возможность когда-нибудь сразиться н поле с китайскими игроками».

И это именно тот дух, который стремится развивать Mengniu. Комментируя причины, по которым бренд выбрал своим новым «лицом» именно Лионеля Месси , президент Mengniu Лу Миньфан (Lu Minfang) отметил: «Мы приняли такое решение не столько из-за его потрясающего футбольного таланта, сколько из-за того спортивного духа, который он сам называет „борьбой за право быть сильным“. Хотя китайской сборной по футболу не удалось пройти квалификационный отбор для участия в текущем чемпионате, фирмы, представляемые брендом Mengniu, нашли свой способ продемонстрировать миру дух „борьбы за право быть сильным“».

Посредством активного взаимодействия с Интернет-пользователями по всему миру, торговая марка создает новый имидж чемпиона и поэтому может с уверенностью утверждать: «Мы привезем кубок российского чемпионата с собой в Китай».