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В 2018 году в хадж отправятся около 1800 татарстанцев
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В 2018 году в хадж отправятся около 1800 татарстанцев 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
1800 хаджиев из Татарстана отправятся в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
4 августа в Мекку и Медину отправится первая группа паломников, состоящая из 49 человек. Минимальная стоимость путевки в хадж от «ДУМ РТ Хадж» в 2018 году составляет 149 тыс. рублей (это самый популярный пакет).
Паломников будут сопровождать 20 врачей разных категорий. В долине Мина расположится больничная палатка с необходимым оборудованием. Также в этом году впервые с паломниками в хадж отправится повар, который будет готовить для татарстанцев блюда национальной кухни.
Еще одной особенностью хаджа в 2018 году стал также отказ властей Саудовской Аравии от традиционных виз, вклеиваемых в загранпаспорта. В этом году при прохождении границы паломники должны будут показать паспорт и визу, распечатанную на листе А4.
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