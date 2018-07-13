В 2018 году в хадж отправятся около 1800 татарстанцев

1800 хаджиев из Татарстана отправятся в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

4 августа в Мекку и Медину отправится первая группа паломников, состоящая из 49 человек. Минимальная стоимость путевки в хадж от «ДУМ РТ Хадж» в 2018 году составляет 149 тыс. рублей (это самый популярный пакет).

Паломников будут сопровождать 20 врачей разных категорий. В долине Мина расположится больничная палатка с необходимым оборудованием. Также в этом году впервые с паломниками в хадж отправится повар, который будет готовить для татарстанцев блюда национальной кухни.

Еще одной особенностью хаджа в 2018 году стал также отказ властей Саудовской Аравии от традиционных виз, вклеиваемых в загранпаспорта. В этом году при прохождении границы паломники должны будут показать паспорт и визу, распечатанную на листе А4.