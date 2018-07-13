«Лифчик надень»: Варнава смутила фанатов

Находясь в аэропорту Гуанчжоу в Китае, Варнава продемонстрировала необычный «стиль бомжа» — растянутый длинный свитер с торчащими нитками, который был надет на голое тело.

Отвечая на вопрос оператора, «в штанах ли она», девушка спустила вниз свободные шорты в полоску, которые больше похожи на мужские трусы.

Варнава объяснила свой слегка потрепанный вид пересадкой, которая длится 9 часов. По словам актрисы, она вместе со спутником старалась «держаться». Чтобы перелет и все путешествие было более удобным и комфортным, Екатерина решила остановиться на удобном комплекте, а от бюстгальтера и вовсе отказалась, чем вызвала бурное обсуждение в комментариях.

Некоторые читатели посчитали, что подобный наряд слишком откровенный и неприличный, и попросила Варнаву «надеть лифчик». Другая часть поклонников поддержала выбор девушки и отметила, что Екатерина выглядит совершенно нормально для человека, который летит в самолете.

#стильбомжамнеидет Пересадка в Гоунчжоу 9 часов… держимся.. #Guangzhou #Гуанчжоу

Публикация отКАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

12 Июл 2018 в 6:41PDT