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Зауральские судебные приставы нашли должника сначала в соцсетях, а потом в шкафу
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Зауральские судебные приставы нашли должника сначала в соцсетях, а потом в шкафу 

45.ru 53 минуты назад
Фото: 45.ru
Личность должника установили и привезли в отделение приставов, чтобы рассказать ему об ответственности за неуплату долга
Судебные приставы в Зауралье смогли найти неплательщика, который должен банку 37 тысяч рублей. Сотрудники увидели фотографию разведённого должника в соцсетях — на снимке он был вместе с бывшей женой. Когда приставы приехали в квартиру супруги и осмотрели помещение, то услышали шорох в шкафу. Женщина всё это время настаивала на том, чтобы сотрудники не заходили в комнату, чтобы не разбудить спящего ребёнка.
— Пообещав, что они ни в коем случае не потревожат ребенка, судебные приставы все же заглянули в комнату, где их внимание привлек большой шкаф, из которого доносились шорохи. В шкафу от судебных приставов прятался должник. И даже после того, как мужчину нашли, он продолжал утверждать, что его перепутали с кем-то другим, что это не он и звать его не так, — сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.
Выяснилось, что за прошлый год мужчина трижды сменил паспорт и брал фамилии своих бывших жён. Но личность должника всё же установили и потребовали погасить долг.
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