Актриса из «Игры престолов» обозревает сосиски, и у нее это неплохо получается

Кто-то из актрис «Игры престолов» снимается для стоковых фотографий, а кто-то делает обзоры на… сосиски. В числе последних оказалась Софи Тернер , сыгравшая роль Сансы Старк.

Ее аккаунт, который она завела в этом году, называется «Сосисочные обзоры от Софи».

@sophiessausagereviews

Гастрономический проект актрисы пока еще очень молодой, поэтому на данный момент в нем только девять публикаций. Однако каждая из них сопровождается подробным описанием продукта, его вкусовых качеств, текстуры и внешнего вида.

Кстати, самим сосискам в инстаграме Тернер посвящено всего три поста, но это лишь потому, что американцы называют «сосисками» также и мясные котлеты. Поэтому от первоначальной концепции девушка никуда не ушла, как может показаться на первый взгляд.

Публикация от Passionate Bout The Saus (@sophiessausagereviews) 4 Апр 2018 в 12:46 PDT «Лондон, Англия. Классический соус камберленд, сосиска сочная. Кожа не очень жесткая. Размером с мой средний палец, превосходно. Однако мне бы хотелось, чтобы кожа была чуть более хрустящей. Поэтому… результат: 7 из 10».

Публикация от Passionate Bout The Saus (@sophiessausagereviews) 6 Апр 2018 в 10:39 PDT «Лос-Анджелес, Калифорния. Кленовая сосиска. Размер хороший, можно съесть за три укуса, если бы я захотела. Подается по две штуки, я бы предпочла по три. В нее добавили чуть больше чеснока, чем надо, и корочка у нее не совсем хрустящая. Внутри влажная и плотная. Результат: 6,5 из 10».

Публикация от Passionate Bout The Saus (@sophiessausagereviews) 6 Апр 2018 в 11:01 PDT «Лос-Анджелес, Калифорния. Куриная клюквенная сосиска. Приятно наконец съесть сосиску в форме сосиски. Однако вид у нее не очень эстетичный. Немного комковата. Клюква отлично сочетается с курицей. Приятная неожиданность. Но, как бы там ни было, после третьего укуса от нее начинает немного тошнить. Идеальный размер. Текстура внутри превосходна. Я бы дала ей 6 из 10».