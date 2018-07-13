В летнем лагере полицейские прочитали лекцию о вреде наркотиков

Сотрудники полиции напомнили: наркотики вызывают сильнейшее привыкание организма.

Полицейские Северного округа побывали в гостях у детей, отдыхающих в летнем лагере Центра социальной помощи семьи и детям и провели лекцию о вреде наркотиков.

— Запомните, что зачастую многим подросткам предлагают попробовать бесплатно наркотик, от употребления которого идет привыкание организма, — рассказывает мальчишкам и девчонкам инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции по району Сокол Ирина Кулагина . — Но вот уже за следующие дозы наркотиков требуют деньги. Поэтому подростки идут на кражи.

Полицейские предупредили о том, что наркотики влияют на здоровье, а также могут испортить всю жизнь: из-за краж появится судимость, из-за чего нельзя будет устроиться на хорошую работу.