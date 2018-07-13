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В летнем лагере полицейские прочитали лекцию о вреде наркотиков
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В летнем лагере полицейские прочитали лекцию о вреде наркотиков 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники полиции напомнили: наркотики вызывают сильнейшее привыкание организма.
Полицейские Северного округа побывали в гостях у детей, отдыхающих в летнем лагере Центра социальной помощи семьи и детям и провели лекцию о вреде наркотиков.
— Запомните, что зачастую многим подросткам предлагают попробовать бесплатно наркотик, от употребления которого идет привыкание организма, — рассказывает мальчишкам и девчонкам инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции по району Сокол Ирина Кулагина. — Но вот уже за следующие дозы наркотиков требуют деньги. Поэтому подростки идут на кражи.
Полицейские предупредили о том, что наркотики влияют на здоровье, а также могут испортить всю жизнь: из-за краж появится судимость, из-за чего нельзя будет устроиться на хорошую работу.
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