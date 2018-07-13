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Обвиняемого в убийстве караваевской школьницы нашли мертвым
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Обвиняемого в убийстве караваевской школьницы нашли мертвым 

АиФ Владимир 21 минуту назад
Фото: АиФ Владимир
Это произошло в ночь с 10 на 11 июля. Как сообщает ГТРК Кострома, обвиняемый, которого перевели из СИЗО в больницу первой колонии строго режима, на улице Петра Щербины, покончил с собой.
Это подтвердили в областном Следственном комитете. По факту сметри обвиняемого в тяжком преступлении начали проверку.
Напомним, что трагедия произошла в поселке Караваево 16 мая. Утром девочка отправилась к бабушке, но так и не пришла к ней. Родители пытались найти девочку самостоятельно, но все усилия оказались напрасны. Они подключили к делу полицию. Тело девочки нашли на берегу реки Сендега.
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