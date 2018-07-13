Участники гуманитарной миссии «Паруса Духа» устроили фестиваль на берегу Деймы

От Стокгольма до Полесска. Участники гуманитарной миссии «Паруса Духа», которую поддерживает Росатом и Дирекция Балтийской АЭС, устроили фестиваль на берегу Деймы. Главная задача акции научиться общаться людям с разным уровнем здоровья. И включиться в активную общественную жизнь.

Концертная площадка развернулась прямо на пирсе. Калининградка Марина Куликова демонстрирует, что даже инвалид-колясочник при желании может заниматься каратэ. Особый мастер класс проводят слабовидящие, они учат гостей фестиваля, как можно ориентироваться и передвигаться в полной темноте. Самый большой интерес к прогулкам на яхте, здесь целая очередь из желающих покататься по реке.

Ксения Губарева, социальный работник интерната «Забота»:

— Дети мои все в восторге, конечно и прокатились, такое для них редко бывает, очень много впечатлений, очень много удовольствия. Для наших детей это в первую очередь интеграция в обществе.

Калининградская область второй год принимает участников международного социального проекта «Паруса духа». При поддержке Росатома и Дирекции Балтийской АЭС экипаж катамарана прошёл путь от Стокгольма до Калининграда. На борту вместе учились жить, работать, развивать свои таланты и способности люди из Франции, Швеции, Латвии, с инвалидностью и без. В регионе проект поддерживают и хотят его развивать.

— Он будет еще более масштабным. Советск присоединится к этому проекту.

«Паруса Духа» вдохновили капитана яхты «Фили» Дениса Токузова, в его планах провести регату вокруг света для «солнечных детей».

Денис Тоскин, основатель проекта «Sun Child Sailing»:

— Совершить кругосветное плавание с ребенком с синдромом Дауна, показывать, что можно развивать в ребенке, какие в нем можно открывать способности. Мы хотели бы в конце этого плавания сделать какую-то методику для родителей, которые сомневаются, у которых есть проблемы в принятии решений принимать такого ребёнка в семью или нет.

В музее Мирового океана поднимутся «Паруса Духа». Здесь откроется круглый стол на тему инноваций в социальной сфере. На выходных участники проекта примут участие в крейсерской гонке, которая пройдет в Балтийске.