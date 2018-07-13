Станислав Садальский вступился за коллег

Журналисты взяли фото актрис из Инстаграма и отметили, что Васильева в преклонном возрасте позволяет себе появляться на людях в слишком откровенном купальнике, а Максакова балует себя слишком дорогими блюдами в ресторанах и не пользуется столовыми приборами.

"Страна Зулусия. Какие же смешные и неумные зулусские журналисты", — прокомментировал статьи Садальский. Актер был возмущен тем, как журналисты сочиняют истории на основании фотографий, а также путают имена известных людей. Так в одной из статей Татьяну Васильеву назвали Дарьей.

Вступаясь за своих коллег, Садальский отметил, что Максакова прекрасно знает этикет и согласно правилам, креветки действительно едят только руками. По словам актера, сама Максакова часто повторяет слова княгини Волконской, которая преподавала этикет во МХАТе, «руками можно есть все, кроме супа и компота».