В Полистовском заповеднике специалисты обнаружили гнездо беркута

Сотрудники Полистовского заповедника обнаружили 10 июля гнездо беркута, в котором находился птенец, сообщили в пресс-службе учреждения. Экспедиция на территорию заповедника была организована специально для проверки давно известного гнезда этой редкой птицы, включенной в Красную книгу России.

По прибытии на место выяснилось, что старое гнездо, использовавшееся птицами ранее, заброшено и явно необитаемо. Но вскоре стало понятно, что беркуты просто построили новое гнездо буквально в нескольких десятках метров от старого, и в нем находится почти готовый к вылету птенец. Неподалеку от гнезда, на болоте, было обнаружено несколько костей глухаря и череп зайца, расклеванный птицами.

Беркуты неслучайно выбрали для гнездования заповедную территорию. Несмотря на то, что беркут — крупная и сильная птица, активно защищающая свой гнездовой участок от хищников и конкурентов, она не выносит присутствия человека. В противостояние с человеком беркуты обычно не вступают, и в случае беспокойства родители легко могут бросить гнездо с яйцами и птенцами, поэтому для них очень важны уголки нетронутой природы, не посещаемой людьми.

Беркут (Aquila chrysaetos) — крупная и редкая (Красная книга России) хищная птица, относящаяся к роду орлов семейства ястребиных. Беркут — самый крупный представитель рода, размах его крыльев может превышать 2 метра, а вес — 6 кг (у самок, самцы, как и других хищных птиц, значительно мельче). Добычу беркута составляют самые разнообразные животные: от небольших грызунов до зайцев, глухарей и детенышей оленей.

Беркут — в целом оседлая птица, даже зимой они, как правило, не улетают далеко от своего гнездового участка. Гнездо беркутов, как и у многих других крупных птиц, используется в течение многих лет и может даже переходить по наследству от родителей к детям. Обычно эти орлы откладывают два яйца, но вырастить могут только одного птенца, так что более сильный и старший птенец убивает младшего и более слабого, родители же никак этому не препятствуют.