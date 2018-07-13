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Престольный праздник отметили в Богородском
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Престольный праздник отметили в Богородском 

Управа района Измайлово города Москвы 17 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
День торжества в честь Тихвинской иконы Божией Матери состоялся в Храме Преображения Господня в Богородском.
Престольный праздник храма память в честь Тихвинской иконы Божией Матери состоялся в понедельник, 9 июля, в Храме Преображения Господня в Богородском. В этом году по благословению Святейшего Патриарха богослужение в храме возглавил епископ Орехово-Зуевский управляющий Восточным викариатством Московской городской епархии Преосвященный Пантелеимон. Владыки сослужили: протоиерей Александр Дасаев и протоиерей, настоятель храма в сослужении клира Дамиан Круглик.
На службе собрались сотни прихожан из Богородского и других районов столицы. А по окончании Божественной Литургии состоялся торжественный Крестный ход со списком Тихвинской иконы Божией Матери.
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