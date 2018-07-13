Престольный праздник отметили в Богородском

День торжества в честь Тихвинской иконы Божией Матери состоялся в Храме Преображения Господня в Богородском.

Престольный праздник храма память в честь Тихвинской иконы Божией Матери состоялся в понедельник, 9 июля, в Храме Преображения Господня в Богородском. В этом году по благословению Святейшего Патриарха богослужение в храме возглавил епископ Орехово-Зуевский управляющий Восточным викариатством Московской городской епархии Преосвященный Пантелеимон. Владыки сослужили: протоиерей Александр Дасаев и протоиерей, настоятель храма в сослужении клира Дамиан Круглик.

На службе собрались сотни прихожан из Богородского и других районов столицы. А по окончании Божественной Литургии состоялся торжественный Крестный ход со списком Тихвинской иконы Божией Матери.