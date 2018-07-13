Россиянку Ирину Шейк засмеяли тощие модели

Ирина Шейк дала откровенное интервью. Одна из самых успешных моделей современности рассказала о нелегком детстве и насмешках коллег.

Новый номер британского журнала Evening Standard вышел с российской моделью Ириной Шейк на обложке. Манекенщица дала интервью, в котором рассказала о начале карьеры. По ее словам, она не знала, что такое работа модели, она хотела лишь помочь семье.

Она родилась в Еманжелинске, ее отец — шахтер — умер, когда Ирине было 14 лет. Мать — учитель музыки — одна тянула двух дочерей. Свою карьеру Шейк начала во Франции. Коллеги смеялись над ее внешностью.

"Другие девочки смеялись надо мной и говорили, что я не похожа на модель. Они были суперхудыми и востребованными на показах. А я не проходила кастинги, потому что не могла демонстрировать одежду слишком маленького размера. У меня была смуглая кожа и более сексуальная фигура — была грудь", — рассказала Ирина.

Сейчас все изменилось. Ирина Шейк одна из самых востребованных моделей в мире. «Теперь я приезжаю в Париж, водитель забирает меня и отвозит в хороший отель. Период безденежья заставил меня понять, что ничего не дается легко. От этого вы цените все гораздо выше», — заключила модель.

Ирина открыта к различным экспериментам в работе, но в пределах разумного. Так, например, она не будет сниматься с обнаженной грудью. «Мы живем в XXI веке, когда женщина может выражать свою сексуальность и не стыдиться собственного тела… Я не снимаюсь топлес — это мое личное решение. Но если меня попросят обнажиться и мне нравится проект, соглашусь раздеться. Я воспринимаю такие съемки как искусство», — сообщила Ирина.

Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене!»