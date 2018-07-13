Ульяновские студенты создали беспилотную «Газель»

Студенты технического университета из Ульяновска стали обладателями серебряной медали IX ежегодного конкурса «Робокросс-2018». В рамках данного конкурса проводятся испытания так сказать «в полях» беспилотных технологий и оборудования.

На этот раз участники делились наработками в обсуждаемой сфере в Нижнем Новгороде. Представленные ульяновскими молодыми конструкторами наработки были высоко оценены судьями мероприятия.

По словам ульяновских номинантов к участию в конкурсе им предстояло подготовить в сжатые сроки. Сам автомобиль для переоснащения группа конструкторов получила за два месяца до начала конкурса.

Испытуемым образцом стала ГАЗель NEXT. Ребята внедрили в заводской экземпляр некоторые элементы от LADA Kalina.

Также было установлено большое число датчиков, камер и исполнительных механизмов.

Что касательно конкурса непосредственно, то устроители организовали мероприятие на территории полигона ГАЗ с 9 по 12 июля.