5 нужных вещей, которые проще простого взять в аренду

Автомобиль

Своя квартира до сих пор тот якорь, на котором держится стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И хотя съемное жилье может быть и в лучшем районе, и в лучшем состоянии, чем собственное, а Airbnb научил нас, что путешествовать по миру и жить в интересных местах гораздо доступнее и проще, чем нам казалось, все же пока собственное жилье большинству из нас необходимо. Но вот автомобиль из категории «роскошь» уверенным галопом возвращается к истокам и становится средством передвижения. Во-первых, нас окружают такси и знаки «Парковка запрещена». Во-вторых, зачем обслуживать свой автомобиль, менять колеса, где-то их хранить, объезжать ямки, нервничать из-за парковки, прогревать, в конце концов, — когда можно выйти утром из дома, найти рядом оставленную каршеринговую машину, сесть и поехать! Правда, чтобы все происходило так легко, нужно скачать все приложения — «Делимобиль», «Белкакар», Youdrive — и разобраться с тонкостями. Например, есть тариф поездки, а есть тариф ожидания. То есть, можно поехать в кино и не искать фильм покороче. А еще, если вам досталась машина с пустым баком, за то, что вы ее заправите, получите скидку. А доехав до места назначения, просто завершите поездку и не будете нервничать и выглядывать в окошко: не увез ли вашу тачку большой зеленый эвакуатор.

Велосипед

Каршеринговые сервисы активно занялись предоставлением в прокат самокатов, а парковки городских велосипедов давно уже захватили весь город. Иметь свой велик было важно в шестом классе, а сейчас можно просто иногда его взять, прокатиться и вернуть. Во-первых, свой нужно где-то хранить, завозить по ступенькам подъезда и впихивать в лифт. Во-вторых, вот сколько раз за сезон вы реально выйдете прокатиться на велосипеде? Здорово, если у кого-то получается кататься регулярно. И есть, где хранить двухколесного «друга». Для всех остальных работают прокаты.

Одежда

Поколение тех, чье детство прошло в эпоху тотального дефицита вряд ли решится брать в прокат одежду. Отсутствие возможности покупать нормальную одежду и необходимость донашивать за старшими братьями и сестрами сделали свое дело — нынешние 30-40-летние, скорее всего, продолжат покупать джинсы, туфли, сумочки и все то, чего так не хватало когда-то. А вот те, кто рос позже, с удовольствием и верой в успех открывают стартапы вроде Dress Up Bar. Взять напрокат дизайнерское платье, которое наденешь один раз, — это умное решение, с какой стороны ни посмотри. Удовольствие от выбора и примерки такое же, как и в магазине, эффект на мероприятии тоже ничем не отличается. А вот места в шкафу не занимает, и по стоимости с новым не сравнить. В Европе и Штатах активно развиваются сервисы, которые предоставляют клиентам гардероб по подписке. Через приложение или сайт вы заполняете необходимые данные, загружаете свои фотографии, описываете свои предпочтения в одежде и за фиксированную плату в месяц получаете раз в неделю комплект подобранной для вас стилистом одежды. Если спокойно относиться к тому, что эту одежду пару раз кто-то надевал, можно получить массу приятных бонусов: невероятное разнообразие образов, полупустые шкафы, свободное время и спасенный бюджет.

Книги

Книги — это святое. Именно по корешкам стоящих в доме книг мы делаем выводы о том, к каким людям в гости мы пришли. А еще так приятно поводить носом по чужим полкам и взять что-нибудь почитать. И именно книги требуют огромного количества места в доме, специальных полок, регулярной генеральной уборки с вытиранием книжной пыли. Не говоря уже о том, сколько весят коробки с книгами, если случится переезжать. Цены же в книжных магазинах и постоянная нехватка времени подтолкнули даже самых консервативных читателей искать альтернативные форматы получения знаний и интеллектуальных удовольствий. Зачем покупать книги, если за цену одной можно получить доступ к тысячам в подписном сервисе, например, в Storytel? А слушать книги можно параллельно занимаясь чем-то еще, гуляя с собакой или готовя ужин.

Дача

Дача — это отличное место, куда можно свезти все ненужное. Но если мы уже освободили дом от ненужных книг, одежды и занимавшего балкон велосипеда, то зачем нам дача? Содержать круглый год сторожа, сушить подвал, углублять колодец, бороться с плесенью, ремонтировать крышу, ставить новый забор… Сколько путешествий можно совершить на вложенные средства? Альтернативой даче может стать дом отдыха или пансионат. Во-первых, как правило, в таких местах из года в год собирается одна и та же компания с детьми, и дети приобретают друзей, с которыми растут. А если что-то не сложилось в отношениях, можно начать сначала в другом доме отдыха. С неприятными соседями по даче так просто не разобраться. Во-вторых, в домах отдыха и пансионатах есть инфраструктура, которой часто рядом с дачей нет: бассейны, корты, велосипедные дорожки и многое другое.

Возможность пользоваться некоторое время разными вещами дает шанс попробовать много всего разного: поездить за рулем разных машин, носить вещи разных дизайнеров, отдыхать в разных местах, послушать массу историй. То есть получить множество впечатлений и освободить место для новых.