Заработать на зоне. Что «Ленфильм» заказывал в псковской колонии?

Резные шкатулки и палочки

Как только попадаешь на территорию колонии, испытываешь ни с чем не передаваемое чувство. Вокруг решетки, высокие заборы, охрана с дубинками и колючая проволока по периметру.

Это все, что видят заключенные каждый день. Здесь содержат тех, кто уже ранее совершал преступления. Очень многие сидят за сбыт наркотиков. И все стремятся выйти как можно скорее. Единственный способ ускорить свое освобождение — выйти по УДО. Чаще всего условно-досрочное освобождение получают те, кто устраивается здесь на работу.

На территории колонии есть несколько производств. Колония специализируется на дерево— и металлообработке, производстве резинотехнических изделий и швейном производстве. В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Юрия Лымаря и делегации, в состав которой вошли члены общественной наблюдательной комиссии Псковской области, нас повели сначала в цех деревообработки.

Деревообрабатывающий цех занимается выпуском различных видов продукции, таких как: пиломатериалы, строганный погонаж, срубы и оцилиндровка бревна по предоставленным проектам (домов, дач, бань, беседок). Также учреждение специализируется на выпуске поддонов, ящиков, корпусной мебели — шкафов, письменных столов и даже кухонных гарнитуров, тротуарной плитки и различной сувенирной продукции. Например, резные шкатулки, кухонные доски и даже нарды, которые нередко можно встретить на городских ярмарках.

Следующий цех — по производству китайских палочек. Каждый раз, заказывая суши, псковичи используют продукцию, созданную руками осужденных. Один из работников здесь уже 8 месяцев. Он сам захотел работать на производстве, чтобы быстрее попасть на свободу. Ему осталось сидеть 6 лет.

«Работаем в три смены, с 8.00 до 17.00, с 17.00 до 1.00, и с часа до 8 утра. Мне не пришлось долго обучаться деревообработке, я по специальности плотник, поэтому очень быстро вник в процесс. Конечно, я надеюсь, что работа повлияет на мое освобождение», — говорит он.

Таких, как этот заключенных в исправительной колонии 318 человек. А всего сидит 920. Всех принять на работу невозможно, да и немногие хотят.

Работать ради надежды

Производителям выгодно сотрудничать с колонией, ведь труд осужденных низкооплачиваемый.

«Каждый получает 11800 рублей ежемесячно, но из этой суммы по закону вычитается за питание и содержание заключенного. Остается 25% от суммы. Это мало. И это не стимулирует работать, однако, у нас такие законы. Те, кто целыми днями лежит и ничего не делает, находятся на полном гособеспечении, а работающие получают копейки», — заметил Юрий Лымарь.

Каждый день преступники пашут с утра до вечера только ради надежды на свободу. Ради надежды увидеть своих близких.

Один из работников швейного цеха не видел своих родных уже три года. А сидеть осталось шесть лет. И тоже попал сюда за наркотики. Он бригадир производства, на воле он был портным, поэтому сразу, как только попал сюда, написал заявление с просьбой принять его в швейный цех.

«Мы производим здесь спецодежду для известной сети KFS, шьем и для частных заказов. В свое время у нас даже «Ленфильм» заказывал шинели 17-го века», — поделился он.

В настоящее время на участке по изготовлению швейных изделий трудоустроено 14 осужденных, которые производят джинсы и куртки для сети ресторанов общественного питания. Во втором полугодии 2018 года будут шить вещи и для самих осужденных.

Юрий Лымарь говорит, что случаев рецидива на воле у тех, кто был занят в цехах, гораздо меньше, чем у безработных. Возможно, это связано с какой-то личной ответственностью или просто им есть ради кого стремиться быть лучше. Каждый из них выходит на работу с мыслями о своих женах, детях, родителях. И ради них старается и считает дни до освобождения.