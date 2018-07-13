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В Тыве сотрудники ГИБДД провели для юных кызылчан конкурс по велобезопасности
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В Тыве сотрудники ГИБДД провели для юных кызылчан конкурс по велобезопасности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В Кызыле госавтоинспекторы в целях пропаганды здорового образа жизни и обеспечения безопасности юных участников дорожного движения провели конкурс «Велобезопасность».
В мероприятии приняли участие дети, посещающие пришкольный лагерь «Спортсмен». Сотрудники полиции провели с ребятами беседу о правилах безопасного катания на двухколесных транспортных средствах. Дети узнали о важности использования специальной защиты и световозвращающих элементов, необходимых для повышения видимости в свете фар автомашин в тёмное время суток.
В ходе мероприятия ребята приняли участие в викторине и отвечали на вопросы по знанию Правил дорожного движения, а также прошли тест по вопросам строения велосипеда и правилам езды на нем.
По окончании конкурса сотрудники Госавтоинспекции вручили юным велосипедистам за активное участие грамоты, световозвращающие наклейки и сладости.
Госавтоинспекцией Тувы на постоянной основе ведется работа по обучению детей основам безопасного поведения на дороге. Проведение подобных мероприятий с юными участниками движения — один из важнейших факторов, влияющих на снижение дорожных происшествий с участием детей.
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