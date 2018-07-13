В Тыве сотрудники ГИБДД провели для юных кызылчан конкурс по велобезопасности

В Кызыле госавтоинспекторы в целях пропаганды здорового образа жизни и обеспечения безопасности юных участников дорожного движения провели конкурс «Велобезопасность».

В мероприятии приняли участие дети, посещающие пришкольный лагерь «Спортсмен». Сотрудники полиции провели с ребятами беседу о правилах безопасного катания на двухколесных транспортных средствах. Дети узнали о важности использования специальной защиты и световозвращающих элементов, необходимых для повышения видимости в свете фар автомашин в тёмное время суток.

В ходе мероприятия ребята приняли участие в викторине и отвечали на вопросы по знанию Правил дорожного движения, а также прошли тест по вопросам строения велосипеда и правилам езды на нем.

По окончании конкурса сотрудники Госавтоинспекции вручили юным велосипедистам за активное участие грамоты, световозвращающие наклейки и сладости.

Госавтоинспекцией Тувы на постоянной основе ведется работа по обучению детей основам безопасного поведения на дороге. Проведение подобных мероприятий с юными участниками движения — один из важнейших факторов, влияющих на снижение дорожных происшествий с участием детей.