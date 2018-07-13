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В Нижнем Новгороде разыскивают ярких болельщиц в черно-белые ряды
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В Нижнем Новгороде разыскивают ярких болельщиц в черно-белые ряды 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Группа поддержки БК «Нижний Новгород» «NN-Girls» объявила о кастинге в свои черно-белые ряды. В этом году он будет один — 23 июля в 19:00 в ФОКе «Мещерский».
На кастинг в «черно-белые ряды» (расцветка формы клуба) приглашают ярких, активных и талантливых девушек с незаурядными танцевальными способностями.
По словам руководителя группы поддержки БК «Нижний Новгород» Карины Рамазановой, стать черлидером может девушка с 16 лет. Требования: рост от 165 см, обязательна физподготовка.
— Если девочка гимнастка, балерина, или профессиональная танцовщица, — то это прекрасно, — рассказала NN.RU Карина. — Кастинг будет проходить в три мини-этапа: сначала разминка, затем дорожка акробатики (если претендентки умеют) и потом танец, который будем учить прямо на месте. Чирлидерам, так же как и другим спортсменам, нужно следить за фигурой, правильно питаться и много тренироваться. А еще нужно знать основные правила баскетбола.
Девушек, которые войдут в черно-белые ряды, ждут практически ежедневные тренировки.
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