В Нижнем Новгороде разыскивают ярких болельщиц в черно-белые ряды

Группа поддержки БК «Нижний Новгород» «NN-Girls» объявила о кастинге в свои черно-белые ряды. В этом году он будет один — 23 июля в 19:00 в ФОКе «Мещерский».

На кастинг в «черно-белые ряды» (расцветка формы клуба) приглашают ярких, активных и талантливых девушек с незаурядными танцевальными способностями.

По словам руководителя группы поддержки БК «Нижний Новгород» Карины Рамазановой, стать черлидером может девушка с 16 лет. Требования: рост от 165 см, обязательна физподготовка.

— Если девочка гимнастка, балерина, или профессиональная танцовщица, — то это прекрасно, — рассказала NN.RU Карина. — Кастинг будет проходить в три мини-этапа: сначала разминка, затем дорожка акробатики (если претендентки умеют) и потом танец, который будем учить прямо на месте. Чирлидерам, так же как и другим спортсменам, нужно следить за фигурой, правильно питаться и много тренироваться. А еще нужно знать основные правила баскетбола.

Девушек, которые войдут в черно-белые ряды, ждут практически ежедневные тренировки.