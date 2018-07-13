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В Новосибирск приехала автоэкспедиция без финишной точки
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В Новосибирск приехала автоэкспедиция без финишной точки 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
43 дня назад семья молодых программистов с двумя сыновьями, младшему из которых недавно исполнился год, выехала из Рязани на полноприводной «Газели». Они путешествуют по стране, не имея точного маршрута и больших денег. Корреспондент Sibnovosti.ru Артём Шершнёв встретил их в Новосибирске, чтобы узнать, что заставило семейную пару решиться на эту авантюру.
«Города вообще мы не любим. В городах очень жарко, очень пыльно, многолюдно. Мы стараемся объезжать города, основная цель у нас — природа», рассказал путешественник Кирилл Невинский, показывая, как устроен их дом на колесах.
У стандартной «Газели» увеличили дорожный просвет и подняли потолок, поставили широкие шины, оборудовали лебедкой и шноркелем. Внутри поместился небольшой столик, две складные полки для сна, душ с туалетом и кухня. В Новосибирске на крышу автомобиля установили солнечные батареи, чтобы экономить горючее на стоянках. Местные автоэнтузиасты помогли рязанцам с мелким ремонтом.
«Мы ведем канал на YouTube и группы в социальных сетях, найти их можно по хэштегу #вместе_далеко. И очень много людей пишут: «О, прикольно, приезжайте к нам в гости!». Совершенно чужие люди. Мы со многими познакомились так», — рассказывает Кирилл.
Кирилл и его жена Юлия — программисты, владели небольшой веб-студией в Рязани, бизнес приносил стабильный доход. Бросить все и отправиться в путь без четкого плана и временных границ, по словам Юлии, их заставила давняя тяга к путешествиям.
«Мы кайфуем. Одна из целей нашей поездки — показать, что это реально — взять и поехать куда хочется, исполнить свою мечту», — улыбается она.
В пути пока не было серьезных поломок или сложных ситуаций, хотя лебедкой пользоваться пришлось — вытягивали машину, застрявшую при форсировании одной из рек в Башкирии.
Путешественники говорят, что поначалу опасались трудностей с младшим сыном Платоном, которому незадолго до старта исполнился год. Но оказалось, что ребенок прекрасно переносит дорогу.
10-летний Даниил — полноправный член команды. В его обязанности входит ведение подробного видеодневника экспедиции. Он снимает, монтирует и выкладывает видеоролики на YouTube. С монетизацией канала на этом хостинге семья связывает определенные надежды на финансирование своего проекта. Деньги подходят к концу. Когда и где завершится путь, Невинские не знают.
«Есть примерная временная граница — конец августа, когда Даниила нужно будет отправить обратно в Рязань, в школу. Соответственно, это должен быть какой-то крупный город, в идеале Владивосток. Ну, а сами дальше будем смотреть — по финансам и по настроению», — заключила Юлия.
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