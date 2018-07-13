В УВД по ЦАО столицы организована экскурсия для воспитанников ЦССВ «Семья»

Экскурсию для ребят организовала сотрудник отдела морально-психологического обеспечения Ольга Ким.

В начале встречи Ольга Ким пригласила юных гостей на 8 этаж в актовый зал посмотреть фильм об истории создания и становления российской полиции посвященный 300-летию со дня образования полиции. Затем детей пригласили в спортзал, где эксперт 1-го отдела ЭКЦ УВД по ЦАО старший лейтенант полиции Динара Мизяметдинова рассказала о работе экспертно-криминалистического отдела, показала инструменты, которые используются в работе криминалистов, а также предоставила детям попробовать себя в роли эксперта. Ребятам, конечно, больше всего понравилось работать ультрафиолетовой лампой и магнитной дактилоскопической кистью с порошком.

Далее инструктор центра служебной и боевой подготовки старший лейтенант полиции Александр Баринов и инструктор отдела профессиональной подготовки старший лейтенант внутренней службы Бахтиер Норматов показали ребятам технику отработки боевых приемов борьбы по самозащите без оружия.

На выходе из спортзала дети остановились у стенда спортивных достижений. Самые громкие и знаковые победы с участием сотрудников оставили яркий след в истории ведомства, о чем наглядно рассказывают высокие награды, кубки и грамоты действующих сотрудников и ветеранов службы.

Далее ребят пригласили в местный музей. Член совета ветеранов Федор Васильевич Лебедев открыл для детей первые страницы истории службы. Он рассказал об эволюции форменного обмундирования и особенностях несения службы в разные годы.

Также подростки смогли увидеть стрелковый тир, где заместитель начальника отдела профессиональной подготовки подполковник внутренней службы Александр Никулин показал учебные пистолеты и рассказал о том, как проводятся практические занятия и обучение сотрудников огневой подготовке, навыкам владения боевым оружием, продемонстрировал, как работает светозвуковое устройство, используемое с целью подготовки сотрудников для действий в экстремальных ситуациях.