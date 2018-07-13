Пройти школу жизни. Кто закаляет характеры юных псковичей?

Директор клуба Владимир Никишин рассказал, сложно ли приучать детей к дисциплине и с какими трудностями приходится сталкиваться в работе.

Минометный обстрел

PSKOV.AIF.RU, Ирина Каплан: Владимир Александрович, вы родились в Саратове. Скажите, как вы оказались в Пскове?

— После учебы в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище меня направили на службу в Азербайджан. В 1981-1983 г.г. проходил службу в ДРА в составе 103-й воздушно-десантной дивизии, а после я попал в 76-ую воздушно-десантную дивизию, и с 1984 года служил в Пскове до выхода на пенсию.

— В 1999 году вас послали выполнять контртеррористическую операцию в Чечне. Вы находились в эпицентре боевых действий?

— Нет, я бы так не сказал. Отдельные подразделения нашей группировки действительно имели очень серьезные боестолкновения, где было ранено несколько человек, но где бандитытакже несли потери. Может, другая команда неправильно строила тактические семы, неправильно организовывала передвижения и взаимодействия, но нас не могли застать врасплох, ни разу не попадали в засаду. Это во многом заслуга командования группировки.

— Но все же ваши товарищи погибали?

— Из всех, с кем я близко сталкивался, два человека получили ранения, но они быстро восстановились и встали в строй. Были подрывы, люди получали контузию, незначительные осколочные ранения.

— Что было самое тяжелое в Чечне?

— Погода. Было очень сыро и холодно. Шли дожди, снег, мы ночевали в непрогретых палатках, это было неприятно. Конечно, мы не постоянно находились в мокрой одежде, у нас была возможность просушить и поменять ее.

Бывало, что привозили стационарное армейское банное устройство. Но это было на равнине, в горах приходилось гораздо сложнее. Не было возможности провезти технику. Мылись в ручьях или растапливали снег. Старались, чтобы солдаты не запускали себя, поэтому приходилось делать импровизированные бани.

Ставили в палатку обычную печку, растапливали до определенной температуры и парились, мылись. В любом случае за собой следили, заставляли за собой следить.

Нас заставляли каждый день бриться. Утром проводили осмотры, следили, чтобы солдаты были побритыми. Ведь, прежде всего, дисциплина начинается с себя. В тех условиях запустить себя можно было очень здорово.

— Вы говорили, что не участвовали в активных боевых действиях. Но у Вас два ордена мужества именно за службу в Чечне! За что получили?

— Не хочу этим хвалиться, но скажу честно — за добросовестное выполнение своего служебного долга. Знаете, не обязательно лезть грудью на пулемет. Надо просто выполнять свой долг, отвечать за солдат, чтобы они не погибли и добросовестно выполняли свои обязанности.

Как командир получил награду за это.

В первом случае мы попали под минометный обстрел. Это было на границе Чечни и Дагестана. Тогда мы так удачно расположили группировку, что никто не был задет. Причем накануне мы убрали один пост, одну точку. А на следующий день мина попала как раз в то место, где должен был находиться личный состав.

Второй — за всю чеченскую кампанию.

Неординарный подход

— Вот вы закончили службу, вышли на пенсию. Как вообще пришла идея стать педагогом и работать с детьми?

— Если сказать, что я больше ничего не умею, это будет как-то глупо. Если честно, наверное, я что-то не реализовал во время службы, и мне хотелось бы передать свои знания, методы и умения подрастающему поколению.

Большой опыт я получил от своего первого командира батальона, с кем я действительно научился неординарно подходить к решению всех вопросов. В том числе, и к вопросу обучения личного состава.

И мне запомнились его неординарные методы, его подход.

— Какой был самый интересный?

— По окончанию училища мы приехали и стали проходить сборы молодых офицеров. Командир батальона просто собрал нас, молодых офицеров в свой батальон, вывез в пустыню в Азербайджане. И в течение двух дней мы, как обычные солдаты, бегали, ползали, решали тактические задачи. Я считаю, это очень необычный подход. В дальнейшем в своей службе я никогда не сталкивался с таким подходом подготовки вновь прибывших офицеров.

Я понял, чтобы чего-то достичь в подготовке с личным составом, надо импровизировать, творить. И свои занятия я стараюсь разнообразить. Практически ни одно мероприятие, которое я провожу каждый год, у меня не повторяется. Люди, которые приезжают, иногда даже не знают, какие сюрпризы их ждут на моих слетах «Внуки Маргелова» и занятиях.

— Когда вы только начали работать в «Высоте», что было самое трудное? Наладить с детьми взаимоотношение?

— Самое сложное было создать материальную базу. Потому что без нее не провести хорошие мероприятия. Сейчас сталкиваюсь с тем, что у нас многие клубы и организации, которые занимаются с детьми, страдают от отсутствия материальной базы. И последнее время я стал предлагать свою для детских молодежных организация для проведения мероприятий.

Материальная база — результат моей многолетней реализации социальных программ, направленных на военно-патриотическое, спортивное воспитание и подготовку молодежи. Выделяются средства, и каждый год я покупаю какое-то имущество, оборудование. Не хочу хвалиться, но ко мне приезжают из других регионов, и они отмечают, что в нашем клубе собрана одна из лучших материальных баз северо-западного региона.

— Вы много раз получали президентские гранты и областную субсидию, благодаря которым и существует «Высота». В этом году тоже подали заявку. На что потратите региональные деньги?

— На подготовку к межрегиональному слету «Внуки Маргелова», темой которой будет подготовка к службе в армии.

— Что вообще самое сложное в работе с детьми?

— Наладить взаимоотношение между ними. Я не знаю, с чем это связано. Дети не дерутся, не конфликтуют, но не могут общаться друг с другом. Находясь на мероприятиях, я не слышал, чтобы они называли друг друга по имени. Даже называют грубо, оскорбительно, приходится вмешиваться, чтобы остановить такой поток бранных слов, которые они считают вполне нормальным. Мне даже трудно сказать, откуда это все берется. Это больной вопрос — как заставить ребенка уважать себе подобного. Это очень сложно.

Стараюсь поговорить и поставить в условия, где они взаимодействуют или не могут решить задачу без взаимодействия друг с другом.

Патриотизм — это не махать флагом

— На Межрегиональных слетах «Внуки Маргелова» у вас довольно жесткие условия. Почти как в армии. Дети живут в лесу в палатках, должны соблюдать режим и заниматься, в независимости от погоды. Было такое, что дети не слушались? И как вы находите к таким подход, как дисциплинируете?

— Да, были трудные дети, которые не понимали, зачем ложиться и вставать в строго определенное время, зачем заниматься в жаркую погоду, когда хочется спрятаться в тенек, зачем терпеть дождь, когда его можно переждать в палатке.

Но в этом случае я всегда повторяю детям — те трудности, с которыми вы сталкиваетесь в лагерях, это далеко не самые большие проблемы в жизни. Здесь вы всегда можете уйти в палатку, уехать домой, попросить какой-то отдых, но бывают такие условия, когда вы просто не сможете отступить, и вам придется решать проблемы самостоятельно и далеко не тепличных условиях. Наши слеты — это школа жизни. Они закаляют характер и учат справляться с трудностями.

— Какие самые главные качества вы воспитываете в детях?

— Умение жить в коллективе. Этому надо учить еще со школы. Часто сталкиваюсь с таким моментом. Парня спрашиваю, ты выступаешь за какие-то коллективы в школе? А он мне: а зачем это надо? У него нет чувства гордости за класс, за школу. Я наблюдаю раздробленность в обществе, люди стараются отгородить себя от многих проблем.

Еще дети должны уметь воспитывать в себе лидерские качества. Не всем это дано, но очень приятно, что первые азы лидерства дети получают на наших слетах. Есть примеры, когда дети были капитанами команд, а сейчас уверенно руководят коллективами на хороших должностях.

— Как воспитать в детях патриотизм? И нужно ли это?

— Трудно воспитывать патриотизм, когда, придя домой, ребенок сталкивается с жизненной реальностью, когда есть проблема безработицы, отсутствие денег, возможности где-то отдохнуть. Это тоже накладывает отпечаток.

Но нужно понимать, что патриотизм — это не значит выйти с флагом в нужное место и прокричать: «Россия вперед!». Патриотизм заключается в том, чтобы быть порядочным человеком на своем месте. Не сделать плохо другому, помогать ближнему, делать то, что от тебя требуют законы страны, невзирая нравится тебе это или нет. Мы же тоже понимаем, что у нас есть недостатки везде, но знаем, что надо делать свою работу, чтобы не рушилась наша система и государство.