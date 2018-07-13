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Участники мастер-класса в Савелках научились создавать оригинальные открытки
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Участники мастер-класса в Савелках научились создавать оригинальные открытки 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
11 июля в Культурном центре «Доброволец» в 5-м микрорайоне Зеленограда состоялся очередной мастер-класс по скрапбукингу. Темой занятия стала «Композиция. Создание макета открытки в технике скрапбукинг».
Занимаются этим видом творчества в основном взрослые люди, поскольку техника исполнения требует много терпения и внимания. Но некоторые заботливые родители стараются приобщить к любимому делу и своих детей. В ходе мастер-класса юные и взрослые участники познакомились с правилами гармоничной композиции, которая является главным элементом любой скрап-работы и сделали своими руками замечательные открытки.
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