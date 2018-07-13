На польского дипломата напали в самолёте, летевшем из Иркутска в Москву 

Полиция завела уголовное дело по статье «Нанесение побоев». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управления на транспорте по Центральному федеральному округу. Во время полета между пассажирами начался конфликт, из-за чего — не сообщается. Один из оппонентов ударил другого в лицо. Командир экипажа вызвал на место посадки в столичном аэропорту «Шереметьево» наряд сотрудников полиции. Участников инцидента доставили в дежурную часть для разбирательства. Напавший на пассажира россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшим оказался гражданином Польши 1979 года рождения с дипломатическим паспортом.