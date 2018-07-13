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На польского дипломата напали в самолёте, летевшем из Иркутска в Москву
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На польского дипломата напали в самолёте, летевшем из Иркутска в Москву 

Авторадио 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Полиция завела уголовное дело по статье «Нанесение побоев». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управления на транспорте по Центральному федеральному округу. Во время полета между пассажирами начался конфликт, из-за чего — не сообщается. Один из оппонентов ударил другого в лицо. Командир экипажа вызвал на место посадки в столичном аэропорту «Шереметьево» наряд сотрудников полиции. Участников инцидента доставили в дежурную часть для разбирательства. Напавший на пассажира россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшим оказался гражданином Польши 1979 года рождения с дипломатическим паспортом.
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Женский форум  Ещё 30 источников 
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