Россиянин побил польского дипломата на борту самолета во время перелета из Иркутска в Москву. Инцидент произошел в среду, сообщил «Интерфаксу» источник в медслужбе аэропорта «Шереметьево».
Пострадавший от рук дебошира дипломат по возвращении из Иркутска обратился к медикам.
«Во время полета один из пассажиров — россиянин — вел себя буйно на борту лайнера. Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары», — рассказал собеседник агенства.
Отмечается, что конфликт случился на бытовой почве. Дебоширу не понравилось, что пассажиры, стоявшие в очереди, торопили его и «давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом».
После приземления хулигана задержала полиция. В его отношении в Химкинский городской суд направлены материалы дела об административном правонарушении.