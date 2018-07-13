Польского дипломата избили на борту рейса Иркутск — Москва

Россиянин побил польского дипломата на борту самолета во время перелета из Иркутска в Москву. Инцидент произошел в среду, сообщил «Интерфаксу» источник в медслужбе аэропорта «Шереметьево»

Пострадавший от рук дебошира дипломат по возвращении из Иркутска обратился к медикам.

«Во время полета один из пассажиров — россиянин — вел себя буйно на борту лайнера. Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары», — рассказал собеседник агенства.

Отмечается, что конфликт случился на бытовой почве. Дебоширу не понравилось, что пассажиры, стоявшие в очереди, торопили его и «давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом».

После приземления хулигана задержала полиция. В его отношении в Химкинский городской суд направлены материалы дела об административном правонарушении.