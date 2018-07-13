Польского дипломата избили на рейсе Иркутск — Москва

На сотрудника польского МИДа напали в самолете во время рейса Иркутск — Москва, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Артур Ломпарт в своем Twitter.

«11.07.2018 в ходе служебной командировки на рейсе Иркутск — Москва был избит польский дипломат. Преступник, по версии свидетелей, скорей всего не был здоров психически, он был задержан», — написал он.

Ломпарт добавил, что пострадавшему была оказана все необходимая помощь как со стороны польского консульского отдела в Москве, так и МИД. «Об инциденте было заявлено в полицию. Дипломат прошел необходимое медицинское обследование и вернулся в Польшу», — отметил Ломпарт.

Посольство Польши в Москве обратилось к российским властям с требованием объяснений обстоятельств происшествия и привлечения виновного к ответственности, добавил он.

Имя дипломата, как и название авиакомпании не сообщается.