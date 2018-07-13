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Россиянин в самолете набросился с кулаками на польского дипломата
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Россиянин в самолете набросился с кулаками на польского дипломата 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В среду во время перелета из Иркутска в Москву россиянин набросился с кулаками на польского дипломата, передает "Интерфакс".
Как сообщили в медслужбе аэропорта «Шереметьево», после прилета из Иркутска с ушибами обратился дипломат — гражданин Польши. На борту лайнера один из пассажиров — россиянин вел себя буйно. После посещения туалета, без объективных причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары. Сотрудники полиции вместе с медиками поднялись на борт сразу после приземления и задержали правонарушителя.
Известно, что конфликт произошел на бытовой почве. По словам очевидцев, хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что тоже желают воспользоваться туалетом.
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