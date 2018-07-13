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Лето животным не помеха. Как помочь питомцу перенести жару
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Лето животным не помеха. Как помочь питомцу перенести жару 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Июль принес в Челябинск настоящую летнюю погоду. Лишь последние дни на область периодически обрушиваются грозы. Изнуряюще жаркая и безветренная погода с трудом переносится и людьми, и животными.
В один из теплых дней «АиФ-Челябинск» навестил приют диких животных «Спаси меня», чтобы навестить его обитателей, а также получить советы руководителя, ветеринара Карена Даллакяна, как спасти от жары своих домашних питомцев.
В первую очередь, говорит зоозащитник, речь идет о тех четвероногих, которых мы выгуливаем. Чтобы максимально снизить их нахождение на открытом палящем солнце, собак выгуливают рано утром и поздно вечером, когда жара спадает. Питомцы привыкают к изменениям в распорядке и с благодарностью их принимают. То же относится и к кормлению.
Кошки сами находят в квартирах максимально прохладные места. Нужно прислушаться к ним: если пушистый любимец не спит на толстом ковре, как зимой, а упорно карабкается на шкаф, — ему там прохладней, запрещать не стоит.
Каждое утро в 6 часов Карен устраивает обитателям приюта водные процедуры. Можно купать и домашних любимцев, животные радуются прохладе. А вот стричь кошек налысо нельзя: это ухудшит естественную терморегуляцию.
Но основное правило — нужно изменить рацион питомца. Во-первых, его нужно уменьшить, чтобы организм легче переваривал пищу, во-вторых, ввести максимальное количество овощей, попробовать давать фрукты. Доступ к питью должен быть постоянным, а воду менять необходимо не реже двух раз в день. Также обязательно чаще мыть и чистить место обитания вашего любимца или территорию во дворе, где пасутся домашние животные.
Если вам кажется, что животное плохо себя чувствует или получило тепловой удар — обратитесь к специалисту!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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