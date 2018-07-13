«Возьми кота домой». Фотопроект помогает животным найти хозяев в Челябинске

В Челябинске уже около года действует проект «CatsChe: возьми кота домой». Его ведут челябинские фотографы, которые делают красивые снимки животных из приютов, чтобы помочь питомцам скорее найти новый дом. «АиФ-Челябинск» публикует информацию о котиках, которые всё ещё ждут любящих хозяев.

За время работы проекта новые владельцы появились уже у нескольких десятков котов и кошек. Однако в приютах всё ещё обитает множество животных, которым нужен дом. Авторы проекта рассказали о некоторых своих подопечных подробнее. А чтобы увидеть фото героя, нужно будет собрать картинку-пазл.

«Милан — смышленый котик с глазками цвета неба и нежным характером. Любит сидеть на руках, приучен к лотку, в еде неприхотлив. Передняя лапка у Милаши повреждена, но ему это не мешает», — рассказывают авторы проекта.

Чтобы увидеть котика, соберите картинку:

Новых владельцев ищет и кошечка Марфа. «Спокойная, тихая, упитанная и мягонькая, как булочка. Ей около двух лет, стерилизована, приучена к лотку. Робкая и недоверчивая красавица Марфа ищет того, чей дом сможет украсить», — говорят авторы проекта.

Хотите посмотреть на Марфу? Соберите пазл с её фото:

«Красавица Перри тоже мечтает быть домашней и любимой и кушать вдоволь, а не по зернышку в день. Ласковая, спокойная, благодарная даже легкое поглаживание кошечка станет отличным компаньоном для вас и вашей семьи», — рассказывают авторы проекта.

Фото кошечки появится, если собрать пазл:

Кот Семен тоже очень хочет найти дом. «Своим спокойным и умиротворяющим видом будет положительно воздействовать на Вашу нервную систему. Большой, вальяжный, полный небрежной лености кот будет лежать и усердно греть диван к вашему приходу», — описывают питомца авторы проекта.

На Семёна можно посмотреть после того, как картинка будет собрана:

Чтобы подарить дом одному из героев проекта, нужно связаться с кураторами — они подскажут контакты приюта, в котором живёт каждый из питомцев.