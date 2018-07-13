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Ирина Шейк рассказала про отношения с Брэдли Купером и показала горячие фото
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Ирина Шейк рассказала про отношения с Брэдли Купером и показала горячие фото 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя супермодель Ирина Шейк рассказала об отношения в семье и трудностях в карьере.
Ирина Шейк не любит комментировать свои личную жизнь. Известно лишь, что она встречается с актером Брэдли Купером и они вместе растят годовалую дочь Лею.
Тем не менее, красотка появилась на обложке британского журнала Evening Standard и откровенно рассказала про трудности на старте модельной карьеры и про отношения в семье.
Ирина откровенно призналась, что ей приходилась терпеть издевки от сверстниц по поводу ее нестандартной фигуры: «Другие девочки смеялись надо мной и говорили, что я не похожа на модель. Они были суперхудыми и востребованными на показах. А я не проходила кастинги, потому что не могла демонстрировать одежду слишком маленького размера. У меня была смуглая кожа и более сексуальная фигура — была грудь. Теперь я приезжаю в Париж, водитель забирает меня и отвозит в хороший отель. Период безденежья заставил меня понять, что ничего не дается легко. От этого вы цените все гораздо выше».
На вопрос про отношения с возлюбленным Брэдли Купером Ирина ответила как всегда скромно, но дала понять, что у них все хорошо.
— коротко, но ясно прокомментировала Ирина.
Достаточно информативный материл был дополнен сочными фотографиями красотки в ярких купальниках. Шейк не стесняется своего тела и говорит об откровенных снимках так: «Мы живем в XXI веке, когда женщина может выражать свою сексуальность и не стыдиться собственного тела… Я не снимаюсь топлес — это мое личное решение. Но если меня попросят обнажиться и мне нравится проект, соглашусь раздеться. Я воспринимаю такие съемки как искусство».
А как ты относишься к откровенным съемкам?
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Фото:Instagram
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