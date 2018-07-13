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Зелёная обезьянка обзавелась именем, которое ей придумали нижегородцы
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Зелёная обезьянка обзавелась именем, которое ей придумали нижегородцы 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
1 июля мы написали, что руководство зоопарка «Мадагаскар» попросило жителей Нижнего Новгорода дать имя маленькой обезьянке, которая родилась в семействе зелёных мартышек. Многие тут же начали выдавать отменные имена: где-то с иронией, а где-то с правдой жизни. Так, например, пользователь под ником Pingvin предложил имя «пенсия».
— Пусть Пенсией назовут…, — написал пользователь на нашем форуме. — Для многих нижегородцев это будет единственный шанс её увидеть, да…
— Обезьяно челентано, — предложил пользователь под ником Клавиопатра.
Однако в тот день сборная России играла со сборной Испании и многие надеялись на победу нашей команды и верили в неё. Поэтому в нескольких комментариях содержались предложения назвать обезьянку именем какого-то игрока из нашей сборной.
Александр под ником Iskander написал кратко — Дзюба.
Пользователь под ником Melissa дал чуть более развёрнутое предложение.
— Ну, назовите Дзюба, — написал пользователь. — Тоже имя унисекс. Может ему передастся ловкость и прыть обезьянки. Игра улучшится.
И в той встрече с Испанией сборная России совершила, казалось бы, невероятное — она одержала победу и вышла в 1/8 финала. Поэтому обезьянку точно было решено назвать Дзюбой.
Также в зоопарке «Мадагаскар» нам сказали, что детёныш чем-то оправдывает своё имя: становится таким же резким, наглым и позитивным, как футболист Артём Дзюба.
Ранее мы писали про родившихся в зоопарке «Мадагаскар» котят леопарда и пантеры — посмотреть на эту милоту можно в нашем фоторепортаже.
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