Мамин опыт: Роды меня действительно оздоровили!

Прощайте, мигрени!

В 13 лет пубертат поприветствовал меня первыми мигренями. Перенервничала? Не выспалась? Юпитер вошел в Весы? Готовь таблетки! Апофеозом стали мигрени I триместра, когда боль нельзя было заглушать привычной «химией». Я ночами обнимала ведро, а муж ругал: «Приучила себя себя к ибупрофенам — теперь лёгкие средства не берут». Может, в чём-то он был и прав. Потому что на «экваторе» боли отпустили, и с тех пор уже 1,5 года я не знаю, что такое мигрень. Слабые боли возникают изредка, но организм, отвыкший от анальгетиков, теперь справляется сам.

Безболезненные месячные

Я слышала, что раз в месяц моя прабабушка каталась от боли по огороду. Я, если в доме не было таблеток, — по ковру. Рвота, слабость, расстройство кишечника — о да, приезда «красных жигулей» я всегда ждала, как дорогих гостей, и заранее просила на работе отгул! Но после родов как отрезало. Последняя боль внизу живота, которую я испытала в этой жизни, осталась в родзале.

Ровные бёдра

Искривление позвоночника и бедро, «уехавшее» в сторону, — то, чем наградили меня 5 лет на филфаке. В кабинете ортопеда я даже не раздевалась: видя меня в обтягивающей блузке и узких джинсах, даже интерн легко поставил бы диагноз.

Но огромный живот сделал своё дело! Смещаться в бок, к бедру, он явно не собирался, и подстраиваться пришлось позвоночнику. После родов я с удивлением обнаружила, что «уехавшее» бедро «приехало» на место, и всё симметрично!

Хороший иммунитет

40 минут в метро в час пик, а следом погружение в приятную прохладу офиса, где кондиционер «пахал» прямо над моим столом… Что говорить, у моих тонзиллитов и синуситов ещё недавно были золотой век! А любая лёгкая ОРВИ кончалась приёмом антибиотиков, дополнительно добивавших иммунитет.

Но в декрете поездки в транспорте сошли на нет, я много гуляла, пила витамины, а больное горло, хочешь-не хочешь, пришлось отучать от антибиотиков. Иммунитет восстановился! Тьфу-тьфу-тьфу, уже больше года ОРВИ меня не берут.

Здоровые волосы

К счастью, сухая «метёлка» вместо хвоста тоже осталась в далёких «добеременных» временах. Тогда мои волосы секлись ужасно, были тонкими и тяжело расчёсывались. Но если бы не беременность и ГВ, когда бы я пропила полноценный курс витаминов с кальцием? В итоге ребёнку год, и я наконец выбралась к своему мастеру. Она обалдела: «Даже не верится, что это твои волосы!».

Сексуальная жизнь

По правде говоря, с сексом у нас с мужем и раньше не было проблем. Но, начитавшись форумов, я готовилась к худшему: вдруг «уши спаниеля» и «узкий проход, превращённый после родов в гигантский тоннель» поставят крест на сексуальной жизни?.. Но всё обошлось — спасибо бюстгальтерам для беременных и, что уж тут, эпизиотомии. Конечно, в этом плане роды меня не оздоровили. Но, вопреки «пугалкам» подруг, всё осталось в том же формате, и этому нельзя не радоваться!

И главное…

Это омоложение сознания. «Отдыхая» в отпуске по уходу за ребёнком, я поняла, что скоро придётся строить карьеру с нуля. И знаете, что я почувствовала? Свободу! Как 5 лет назад, когда прижимала к груди диплом! В декрете я осознала: то, чем я занималась, мне больше не интересно, и начала развиваться пусть в смежной, но всё-таки другой профессии.

В заключение

Так уж у нас принято: смаковать ужасы своего материнства перед теми, у кого всё впереди. И пресловутое «роды оздоравливают» звучит скорее, как издёвка. Но вот он, мой пример: я осталась такой же, как прежде, разве что с растяжками на животе, да и те уже не так заметны.

Я написала этот текст не чтобы похвастаться или заставить кого-то подумать: «Как же мне не повезло». А чтобы кто-то, кто сейчас носит ребёнка, перестал заранее оплакивать своё тело. Да, беременность и роды — та ещё «Санта-Барбара». Но для кого-то именно с неё всё ещё только начинается.