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Вокалист Duran Duran опроверг обвинения в домогательствах
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Вокалист Duran Duran опроверг обвинения в домогательствах 

360tv.ru 2 часа назад
Вокалист группы Duran Duran Саймон Ле Бон опроверг обвинения в сексуальных домогательствах. Его обвинила 47‐летняя Шерин Харири, которая утверждает, что Ле Бон еще в 1995 году «схватил ее за интимные места». Ответ музыканта опубликован в Facebook.
«Поведение, в котором меня обвинила госпожа Харири, было и остается для меня неуместным и неприемлемым. Ее утверждение абсолютно неверно. Несколько месяцев назад госпожа Харири связывалась со мной и рассказывала о своих требованиях. Я тогда предложил ей встретиться лично, но вместо этого она обратилась в прессу», — написал Ле Бон.
По словам вокалиста, он всегда готов извиниться перед обиженными, но в данном случае просить прощения не за что. Адвокат Харири уже заявила, что ее подзащитная не намерена судиться с популярным певцом. Однако она требует, чтобы Саймон Ле Бон публично признал вину.
Ранее голливудская актриса Мира Сорвино рассказала о сексуальных домогательствах, которым подверглась в 16-летнем возрасте. По словам звезды, тогда на одном из кастингов руководитель проб засунул ей в рот презерватив.
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