Вокалист Duran Duran опроверг обвинения в домогательствах

Вокалист группы Duran Duran Саймон Ле Бон опроверг обвинения в сексуальных домогательствах. Его обвинила 47‐летняя Шерин Харири, которая утверждает, что Ле Бон еще в 1995 году «схватил ее за интимные места». Ответ музыканта опубликован в Facebook.

«Поведение, в котором меня обвинила госпожа Харири, было и остается для меня неуместным и неприемлемым. Ее утверждение абсолютно неверно. Несколько месяцев назад госпожа Харири связывалась со мной и рассказывала о своих требованиях. Я тогда предложил ей встретиться лично, но вместо этого она обратилась в прессу», — написал Ле Бон.

По словам вокалиста, он всегда готов извиниться перед обиженными, но в данном случае просить прощения не за что. Адвокат Харири уже заявила, что ее подзащитная не намерена судиться с популярным певцом. Однако она требует, чтобы Саймон Ле Бон публично признал вину.